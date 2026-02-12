Gemi İhracatında İki Kat Artış! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gemi İhracatında İki Kat Artış!

12.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında gemi, yat ve hizmetleri ihracatı %102,6 artarak 166,9 milyon dolara ulaştı.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, bu yılın ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,6 artışla 166,9 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'te yüzde 17,4 artışla 2 milyar 243 milyon 952 bin dolara çıkarak tarihinin en yüksek yıllık ihracat seviyesine ulaşan gemi, yat ve hizmetleri sektörü, 2026'ya da hızlı bir başlangıç yaptı.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı bu yılın ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 artışla 166,9 milyon dolara çıktı. Böylece sektörün ihracatı ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

Geçen ay sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 0,9 olarak hesaplandı.

Gemi, yat ve hizmetleri dış satımının geçmiş yıllara ait ocak ayı verileri incelendiğinde, sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayında 82,4 milyon dolar, 2024 yılı ocak ayında 174,3 milyon dolar, 2023 yılı ocak ayında 20,5 milyon dolar, 2022 yılı ocak ayında 70,8 milyon dolar, 2021 yılı ocak ayında 42,7 milyon dolar ve 2020 yılı ocakta ise 108,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Geçen ay gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 66,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 43,1 milyon dolarla Norveç, 33,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10,3 milyon dolarla Panama ve 3,2 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Bu dönemde gemi, yat ve hizmetlerinin bu ülkeye dış satımı 66,4 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 33,3 milyon dolarla BAE, 10,3 milyon dolarla Panama ve 2,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Değer bazındaki artışta Panama ve Fas dikkati çekti. Geçen yılın ocak ayında sektörün Panama ve Fas'a ihracatı bulunmazken, bu yılın ocak ayında Panama'ya 10,3 milyon dolarlık, Fas'a da yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirlendi.

En fazla ihracat Yalova'dan

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 86,4 milyon dolarla Yalova'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde İstanbul'dan 71,6 milyon dolar, Muğla'dan 4,1 milyon dolar, İzmir'den 2,9 milyon dolar ve Eskişehir'den 548 bin dolarlık gemi, yat ve hizmetleri ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 ocak ayları itibarıyla gemi, yat ve hizmetleri sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:


1 - 31 Ocak
ÜLKE20252026Değişim (yüzde)
BİRLEŞİK KRALLIK9,9266.453,32670032,1
NORVEÇ47.538,5643.140,48-9,3
BAE148,7733.419,3722364,2
PANAMA0,0010.310,00
FRANSA424,233.230,67661,5
FAS0,001.980,00
ABD4.642,571.808,85-61,0
YUNANİSTAN2.304,221.655,47-28,2
HOLLANDA702,11964,2337,3
AVUSTURYA812,07906,1111,6
Kaynak: AA

Denizcilik, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gemi İhracatında İki Kat Artış! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:16:39. #7.11#
SON DAKİKA: Gemi İhracatında İki Kat Artış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.