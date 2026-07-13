Gemlik Balıkçıları Zor Günler Geçiriyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçimini balıkçılıklar, denizlerdeki balık popülasyonunun azalması, müsilaj ve bilinçsiz avlanma nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Balıkçılar, her geçen yıl şartların ağırlaştığını belirterek, artık kalıcı çözümler beklediklerini ifade etti.

Gemlik'te yıllardır denize açılarak geçimini sağlayan balıkçılar, azalan balık popülasyonu, dalgalı balık fiyatları ve çevresel sorunlar nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdi. Balıkçılar, özellikle küçük ölçekli teknelerle avcılık yapanların her geçen yıl daha büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Doğan Yel, "Bu sene nisan ve mayıstan itibaren istavrit, sardalya ve biraz tekir avlıyoruz. Günlük ancak harçlığımız çıkıyor. Balıkçıların durumu her sene daha kötüye gidiyor. Balık fiyatları sürekli oynuyor. Biz hale gönderiyoruz ama orada ne oluyor bilmiyoruz. Aynı gün içinde bir kasa istavrite bin 400 lira da yazılıyor, bin 500 lira da. Bazen fiyat 500 liraya kadar düşüyor, bazen de balık satılmadan elde kalıyor" dedi.

Denizlerde balığın azalmasının birçok nedeni olduğunu savunan Yel, "Karadeniz'deki orta troller, İstanbul Boğazı'ndaki tüp geçit, fabrika atıkları ve deniz kirliliği balıkların göçünü etkiliyor. Müsilaj da ağ atmamızı engelliyor, çalışmamızı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

8 yaşından bu yana balıkçılık yaptığını söyleyen Erdoğan Sezginer ise sorunun en önemli nedenlerinden birinin bilinçsiz avlanma olduğunu belirterek, "Balık aslında var ama bilinçsiz avlanma yüzünden kendimizi zora sokuyoruz. Ülkede tatminsizlik var. Deniz kirliliği ağlarımızın gözlerini kapatıyor ancak asıl sorun bilinçsiz avlanma. Balığın yumurtlama dönemlerinde yeterli koruma sağlanmıyor, yavru balıklar da avlanıyor. Her balığın bir üreme dönemi var. Denizlerde 70-80 metrelik tekneler tonlarca balık çekiyor. Balıkçılık adeta büyük teknelerin eline geçti. Küçük balıkçılar ise ayakta kalma mücadelesi veriyor" diye konuştu.

Seksenli yıllardan bu yana balıkçılık yaptığını belirten Osman Deliçay da artan maliyetlerin küçük balıkçıları çıkmaza sürüklediğini ifade ederek, "Malımızı koruyamayacak hale geldik. Avlanmak para, tekne para. Balık da yok, olduğunda da giderleri karşılamıyor. Tayfaya para veremiyoruz. Bölgesel balıkçılık sistemine geçilmesi gerekiyor. Gemlik'te iskeleler, limanlar ve serbest bölge var, birçok alan avcılığa kapalı. Marmara Denizi'nin şartları Akdeniz gibi değil. Büyük avcılık yapamıyoruz. Balık biraz fazla çıkınca fiyatlar dibe vuruyor, az çıkınca yükseliyor. Sabit bir fiyat oluşmuyor" dedi.

Geçim kaynaklarının her geçen gün daha da zorlaştığını belirten Gemlikli balıkçılar, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilmesi için denetimlerin artırılmasını, bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesini istedi. - BURSA