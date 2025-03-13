Gemlik Belediyesi\'nden Sulama Projelerine Destek

Gemlik Belediyesi, Muratoba Köyü Elmaçayırı mevkiinde bulunan göletin temizlenmesi ve yaklaşık 1 kilometrelik sulama hattının çekilmesi çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Bu çerçevede, Muratobalı çiftçilerin tankerle dolum yapabilmesi ve zeytinliklerin sulanması için yeni bir sulama kaynağı oluşturulması planlandı.

Çalışmalara ilişkin saha incelemelerine, Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay, Muratoba Muhtarı Caner Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ İçme Suyu Planlama Şube Müdürü Özkan Akbulak, Gölet ve Sulama Şube Müdürü Mehmet Kocabıçak, Umurbey ve çevre köylerden sorumlu Mehmet Kurşun katıldı. İncelemeler, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimatıyla gerçekleştirildi.

Yeniköy Muhtarı Murat Baransel ile Parmakbağlar mevkiinde bulunan sondaj suyunun Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama havuzuna aktarılması konusunda saha incelemesi yapıldı. Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay ile Arpalık mevkiinde bulunan sondaj kuyusu hakkında bilgi alındı. Yetkililer, kuyunun durumu ve sulama desteği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak, Büyükkumla Barajı'nda incelemeler gerçekleştirilerek, BUSKİ Gemlik Şube Müdürü Furkan Arabacı'ya muhtarların talep ve önerileri iletildi. Yerel yönetimler, çiftçilerin ve vatandaşların suya erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA