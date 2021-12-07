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Genç girişimciler, The Big Day'de iş fikirlerini yatırımcılara sundu - Son Dakika

Genç girişimciler, The Big Day'de iş fikirlerini yatırımcılara sundu

07.12.2021 14:58
Genç girişimciler, The Big Day'de iş fikirlerini yatırımcılara sundu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi'nde The Big Day'in ikincisi, Vakıf Katılım iş birliği ile gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Kuluçka Merkezi'nde The Big Day'in ikincisi, Vakıf Katılım iş birliği ile gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fintech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında yaklaşık 3 aylık maratonun sonunda 8 girişim, The Big Day'de yatırımcılarla buluştu. Başarılı bulunan 3 girişime toplam 60 bin TL para ödülü verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin, 20 yıl önce kurulurken bir yandan iş dünyasının her yönden yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayabilmeyi bir yandan da yeni girişimciler yetiştirmeyi amaçladığını aktararak, "Bugün geriye dönüp baktığımızda birçok yerde başarılı mezunlarımızı görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Üniversitemizin akademisyenleri üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde ciddi projeler üretiyor, bu alanda faaliyet merkezlerimiz var. Teknoloji Transfer Ofisi de bu merkezlerden biri. Girişimleri desteklemek adına yaptıklarını görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim de yıkıcı endüstrinin her alana hakim olmaya çalıştığı günümüzde, yaratıcı yeniliklerin, yeni iş fikirlerinin daha önemli olmaya başladığı gerçeğinden hareketle bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Öztürk Oran ise nitelikli eleman ve katma değerli iş fikirlerine vurgu yaptı.

Sektörlerin hem çalışana hem de patentli ürüne erişiminin yeterli ölçüde olmadığını aktaran Oran, eğitim için harcanan emek ve paranın reel bir değere dönüşmesini beklemenin iş dünyası ve öğrencilerin en doğal hakkı olduğunu kaydetti. Oran, bu çerçevede akademi ve reel sektör buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi görev bildiklerini, bunun sonucunda Ticaret Kuluçka Merkezi'nin oluştuğunu bildirdi.

60 bin TL ödül

Verilen bilgiye göre, program kapsamında finansal teknoloji alanında iş fikrine sahip girişimciler, 8 hafta boyunca var olan iş fikirlerini deneyimli mentorlar aracılığıyla geliştirme fırsatı yakaladı ve yatırımcı karşısına çıkmaya hazırlandı. Girişimciler, program süresince birebir mentorluk hizmeti almalarının yanı sıra birçok eğitim sürecinden de geçti. Program sonunda düzenlenen Ticaret Kuluçka'nın "The Big Day" yatırımcı-girişimci buluşması etkinliğinde girişimciler, iş fikirlerine yatırım almaya çalıştı.

Yapılan sunumların ardından 30 bin TL birincilik ödülünü, kullanılmayan eşyanın güvenli bir şekilde kiralanmasına yönelik uygulama geliştiren Varsapp girişimiyle Zeynep Eliçin ve Tolga Nikbay ekibi kazandı.

20 bin TL'lik ikincilik ödülünü, pazar yerlerinde satış yapan firmaların finansman akışını düzenleyen uygulama olan Finansfox girişimiyle Samet Öztoprak, Meltem Okutan ve Ömer Faruk Öner ekibi aldı.

10 bin TL'lik üçüncülük ödülünü ise girişimcilik ekosistemindeki problemlere yapay zeka destekli çözümler üreterek girişimci ve yatırımcı ilişkisini geliştiren platform olan SALP girişimiyle Enes Can Şahin, Beyza Tuna, Yüsra Senem ve Yusuf Dokumacı ekibi kazandı.

Etkinlikte Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Mehmet Bütün, Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetişim Müdürü Burak Coşkun, Vakıf Katılım AR-GE İnovasyon Servis Yöneticisi Bulut Karadağ, Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Direktörü Tuba Öztepe, KT Portföy Alternatif Yatırımlar Direktörü Ramazan Bayram, Aktif Portföy Direktörü Elif Pehlivanlı, TR Angels Kurucu ortağı Mustafa Alper, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitü Müdürü Prof. Dr. Serkan Çankaya değerlendirme jürisinde yer aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türk Lirası, Yatırımcı, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimciler, The Big Day'de iş fikirlerini yatırımcılara sundu - Son Dakika Ekonomi


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