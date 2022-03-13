Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı - Son Dakika
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Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı

13.03.2022 08:42
Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, ticari iş birliklerini artırmak amacıyla Körfez Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen programda bir araya geldi.

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, ticari iş birliklerini artırmak amacıyla Körfez Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen programda bir araya geldi.

Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen'in ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün katıldığı toplantıda üyelerde hazır bulundu. Toplantıda konuşan Recep Öztürk, "Türkiye genç nüfusuyla girişimcilik fırsatlarına sahip bir ülke. Fakat girişimciler şunu bilmeli; girişimcilik piyasası kısa yoldan para kazandıran bir araç değildir. Uygulanabilir iş modeli olmayan, müşteri memnuniyetini sağlayamayan girişimlerin yatırım bulmaları çok zor. Girişimciliğin bir kültür, bir etkileşim meselesi olduğunu unutmamalıyız. TOBB, genç girişimcilerimizi etkileşim halinde bulunduruyor, genç girişimcilerimize global bir vizyon çerçevesinde buluşturuyor. Bugün ki genç girişimcilerimiz, yarınlara bir yatırımcı gözüyle bakarak, arkalarından gelen gençlerin başlangıç projelerini destekleyebileceklerinin farkında. Bu etkileşimle ancak girişimcilik ekosistemi yaşayacaktır. Biz Körfez Ticaret Odası olarak gerek genç girişimcilerimize gerekse kadın girişimcilerimize her konuda destek olmaya hazırız. İlimizi, bölgemizi ticaretimizi geliştirecek her girişimde yanınızda olmaya varız" dedi.

Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen ise TOBB'un yurt genelinde yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. - KOCAELİ

Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı
Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı

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Kocaeli, Türkiye, Körfez, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimciler ticari iş birliklerini arttırdı - Son Dakika


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