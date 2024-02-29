Genç İş İnsanları, Türkiye'nin 2023'te Beklentilerin Üzerinde Büyümesini Olumlu Buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Genç İş İnsanları, Türkiye'nin 2023'te Beklentilerin Üzerinde Büyümesini Olumlu Buluyor

Genç İş İnsanları, Türkiye\'nin 2023\'te Beklentilerin Üzerinde Büyümesini Olumlu Buluyor

Genç iş insanları, Türkiye'nin 2023'te beklentilerin üzerinde büyümesinin makro ekonomik çerçeveye katkı sunduğunu ve iş dünyasının içini rahatlattığını belirtti. Büyümenin üretken kapasiteyi artıran makine teçhizat yatırımlarından geldiğine dikkat çeken iş insanları, yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla büyümenin tüm makro ekonomik çerçeveye katkı sunacağını düşünüyor. Ayrıca, yerel seçimlerden sonra ekonomide sıkılaştırma politikasının uygulanmasının ekonomide daralma yaratacağı öngörülürken, enflasyonun düşeceği ve yeni bir döneme girileceği düşünülüyor.

29.02.2024 13:19
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Genç iş insanları, Türkiye'nin 2023'te beklentilerin üzerinde büyümesinin makro ekonomik çerçeveye katkı sunduğunu ve iş dünyasının içini rahatlattığını belirtti.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, AA muhabirine, yüzde 4,5 ile beklentinin üzerinde gerçekleşen yıllık büyümenin iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Büyümenin yaklaşık üçte birinin üretken kapasiteyi artıran makine teçhizat yatırımlarından geldiğine dikkat çeken Allıoğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılı kolay bir yıl değildi. Genel seçimleri yaşadık. Bu yıl ise yerel seçimlerimiz var. Yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla bu büyümenin tüm makro ekonomik çerçeveye katkı sunacağını düşünüyorum. İyi yol alıyoruz. Ülke olarak istihdamı artıran, yatırım ve ihracatla desteklenen nitelikli büyümeye ihtiyacımız var."

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı da 2023'te yaşanan büyük sorunlara rağmen ekonomideki büyümeyi olumlu bulduklarını söyledi.

"Türkiye'nin büyüme rakamı iş dünyasının içini rahatlatan bir rakamdır." diyen Çakmaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıla bakacak olursak, yerel seçimlerden sonra ekonomide sıkılaştırma politikasının uygulanmasının ekonomide daralma yaratacağını öngörüyorum. Öte yandan ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle enflasyonun temmuz ya da ağustos ayında düşüşe geçeceğini, 2025 yılının ilk çeyreğinde düşük enflasyonla birlikte yeni bir döneme gireceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Genç İş İnsanları, Türkiye'nin 2023'te Beklentilerin Üzerinde Büyümesini Olumlu Buluyor - Son Dakika

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