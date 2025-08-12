Genç Mühendisler İçin Yarınlara Söz Programı Başladı

Hepsiburada'nın genç mühendis adaylarını dijital dünyanın geleceğine hazırlamak için hayata geçirdiği "Yarınlara Söz" programının üçüncü dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Gençlik Günü olarak kutlanan 12 Ağustos'ta genç mühendis adayları için fırsatlar sunan Yarınlara Söz programının yeni eğitim dönemi için başvuruları almaya başladı.

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) işbirliğiyle yürütülen programda, 12 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Yarınlara Söz internet sitesi üzerinden başvurular kabul edilecek.

Program, üniversite öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, gençleri, dijitalleşen iş dünyası için gerekli yetkinliklerle donatmayı, kişisel ve sosyal açıdan güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar 600'ün üzerinde başvuru alan ve 300'den fazla kişiye eğitim verilen programda Hepsiburada, gençlerin önündeki eğitime ve istihdama erişim bariyerlerini kaldırarak fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Yüzde 80 kadın kotası

Bu yıl programa kabul edilecek öğrenciler Eylül – Kasım ayları arasında sekiz hafta sürecek kapsamlı bir çevrim içi eğitim programına katılacak.

Gençlerin dijital dünyaya ve profesyonel yaşama hazırlanması amacıyla kurgulanan eğitimlerde, e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama gibi temel alanların yanı sıra, mülakat tekniklerinden internet sitesi tasarımına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden etkili sunum becerilerine ve LinkedIn kullanımı gibi dijital kimlik yönetimine kadar birçok alanda donanım kazandırılması hedefleniyor.

Yüzde 80 kadın kotası uygulanan eğitim programına Anadolu'daki devlet üniversitelerinde mühendislik fakültelerinde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara Hepsiburada ve SistersLab tarafından katılım belgesi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz, Yarınlara Söz programının bir eğitim programının ötesinde bir önem taşıdığını belirtti.

Anadolu'nun farklı şehirlerindeki yetenekli ve azimli pek çok gencin potansiyellerini açığa çıkaracak imkanlara erişmekte zorlandığına dikkati çeken Yılmaz, "Hepsiburada olarak biz, bu potansiyelin görünür kılınması gerektiğine inanıyoruz. SistersLab işbirliğiyle başlattığımız bu program, tam da bu yüzden yalnızca bir eğitim değil, fırsatlara erişimin önünü açan bir adım. Bir gencin yolculuğuna eşlik ettiğimizde, geleceğin üreticilerini, teknolojiye yön verecek bireyleri birlikte yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.