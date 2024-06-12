Genç MÜSİAD'ın 52. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gaziantep Şubesi'nde yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Genç MÜSİAD'ın 52. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gaziantep Şubesi'nde yapıldı

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 52. Genel İdare Kurulu toplantısı Gaziantep Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, kolektif girişimcilik ve çalışkanlığın önemi vurgulandı. Genç MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Muhammet Fatih Özel ve yönetim kurulu üyeleri de toplantıya katıldı.

12.06.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç MÜSİAD 52. Genel İdare Kurulu toplantısı Gaziantep şubesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 52. Genel İdare Kurulu toplantısı Gaziantep Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 'Genç İşadamları Gazi Şehirde' sloganı ile açılışı yapılan genel kurulda, kolektif girişimcilik ve çalışkanlığın önemi vurgulandı. Toplantıya Genç MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Muhammet Fatih Özel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Özel, her sene iki defa gerçekleştirilen genel idare kurullarının önemine değinerek genç işadamlarının bir araya getirilip tanışıklık ve dayanışmalarının artırılmasının Türk ticaret hayatına getireceği pozitif etkinin önemine değindi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Genel İdare Kurulu, Fatih Özel, Gaziantep, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç MÜSİAD'ın 52. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gaziantep Şubesi'nde yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Genç MÜSİAD'ın 52. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gaziantep Şubesi'nde yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement