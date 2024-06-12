Genç MÜSİAD'ın 52. Genel İdare Kurulu Toplantısı Gaziantep Şubesi'nde yapıldı

Ekonomi

Genç MÜSİAD 52. Genel İdare Kurulu toplantısı Gaziantep şubesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 52. Genel İdare Kurulu toplantısı Gaziantep Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 'Genç İşadamları Gazi Şehirde' sloganı ile açılışı yapılan genel kurulda, kolektif girişimcilik ve çalışkanlığın önemi vurgulandı. Toplantıya Genç MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Muhammet Fatih Özel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Özel, her sene iki defa gerçekleştirilen genel idare kurullarının önemine değinerek genç işadamlarının bir araya getirilip tanışıklık ve dayanışmalarının artırılmasının Türk ticaret hayatına getireceği pozitif etkinin önemine değindi. - ANTALYA