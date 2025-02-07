Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Geçti

Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Geçti

Abdullah Kamçıcı, şehir yaşamını geride bırakarak köyünde hayvancılıkla mutlu bir hayat sürdürüyor.

07.02.2025 13:19
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Şehir hayatından sıkılarak Karabük'teki köyüne yerleşen genç ziraat teknikeri Abdullah Kamçıcı, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 1991'de dünyaya gelen Kamçıcı, ortaokulu ilçede bitirdikten sonra lise eğitimi için İstanbul'a gitti.

Kamçıcı, lise eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Ziraat Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'da baba mesleği pastanecilik yapan Kamçıcı, koronavirüs salgını sürecinde Eflani'deki Karlı köyüne dönme kararı aldı.

Köye yerleştikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerinden haberdar olan Kamçıcı, "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Proje kapsamında 2023'te hibe desteğiyle 6 dana alarak hayvancılığa başlayan Kamçıcı, sayıyı zamanla 10'a çıkardı.

"Köyde hem para kazanıp hem de mutlu hayat sürmeye başladım"

Abdullah Kamçıcı, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, işletme kapasitesini artırarak et ve süt üretimine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Hayvancılığı severek yaptığını dile getiren Kamçıcı, "Şehir hayatındaki sıkıcılıktan kurtuldum. Stresten, şehrin gürültüsünden uzak hayat yaşıyorum. Köyde hem para kazanıp hem de mutlu hayat sürmeye başladım. Bu mesleğe gönül veren, hevesli olan, hayvan sevgisiyle dolu olan bütün gençlerimize bu mesleği tavsiye ediyorum. Projeyi sunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Mesleğe başlamak isteyenlere korkmamalarını, gönül rahatlığıyla başlamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kamçıcı, projelerin çoğaltılması, gençlerin köye döndürülmesi, onlara burada da bir yaşam olduğunun ve para kazanıldığının gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kırsalda da hayat olduğunu göstermek için var gücümüzle mücadele etmeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Geçti - Son Dakika

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