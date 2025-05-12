GençBizzTech Projesi Finali Gerçekleşti

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen GençBizzTech projesinin final etabı gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 41 ildeki 112 devlet fen lisesinden 457 takımın başvurduğu programın Türkiye Finali, İş Kuleleri'nde düzenlendi.

Türkiye Finali'nde, Samsun, İstanbul, Ordu, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Gaziantep ve Balıkesir'den katılan Nuttentare, Vertex Cooperation, Loodo, Freshbrain, Limosa, XReform, Panacea, Technova, Vitalumen ve Diatech takımları, projelerini jüri karşısında sundu.

Programda dört haftalık eğitime katılan öğrenciler, yapay zeka teknolojileriyle içerik üretimi, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme gibi teknik eğitimlerin yanı sıra bilim temelli girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş fikri geliştirme konularında çevrim içi eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından girişimleriyle öne çıkan 10 takım, Türkiye Finali'nde projelerini paylaşmaya hak kazandı. Finale kalan projeler, teknoloji başta olmak üzere, sosyal fayda, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik boyutlarıyla da dikkati çekti.

Karadeniz'in nemli iklimine uygun güneş enerjili fındık kurutma sisteminden yapay zeka destekli mobil yaşam koçlarına, tarımda verimliliği artıran otonom robotlardan hastalıkların erken teşhisini mümkün kılan akıllı sağlık sistemlerine kadar birçok yenilikçi fikir jüri karşısına çıktı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda "en iyi proje" seçilen Freshbrain, 1-3 Temmuz'da Atina'da gerçekleştirilecek girişimcilik festivali Gen-E'ye katılım hakkı kazandı.

Finale kalan projelerde yapay zeka destekli tarım ve sağlık teknolojileri, dijital yaşam koçları, sürdürülebilir üretim sistemleri ve sosyal medya odaklı girişimler öne çıktı.

Nuttentare takımı, fındık üreticilerinin karşılaştığı kurutma sorunlarına çözüm sunmak amacıyla güneş enerjisiyle çalışan kurutma sistemi geliştirdi.

Vertex Cooperation takımı da farklı yapay zeka modellerini bir araya getirerek, güvenli, çevrim dışı çalışabilen ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunan mobil platform Cortex'i tasarladı.

Loodo takımı, içerik üreticileri ve dijital girişimciler için sosyal medya yönetimi, pazarlama ve gelir takibini tek çatı altında sunan bir platform geliştirdi. Proje, dijital dünyada varlık gösteren kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Freshbrain takımı da tarımsal üretim süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan otonom robotlar geliştirdi. "Raspberry Pi" ve "LIDAR" teknolojileriyle donatılan robotlar, eğimli arazilerde hareket ederek ot tespiti ve kesimi gibi görevleri üstleniyor.

Üretimde verimlilik artışı sağlarken sürdürülebilirliği de destekliyor

Limosa takımı, kullanıcıları keşfedilmemiş destinasyonlara yönlendiren yapay zeka destekli ve "Web3" tabanlı mobil turizm uygulaması geliştirdi. Uygulama, kişiselleştirilmiş seyahat rotaları ve kullanıcı etkileşimleriyle turizm deneyimini zenginleştiriyor.

XReform takımı da vücut ısısını dengeleyen ve tekrar kullanılabilen giyilebilir soğutma bandı tasarladı. Organik PCM teknolojisiyle üretilen bant, özellikle sıcak havalarda bireylerin konforunu artırmayı hedefliyor.

Tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıkların erken teşhisini sağlayan güneş enerjili görüntü işleme sistemleri ve mobil uygulama geliştiren Panacea takımı da sistemle çiftçilere hastalıkların tanımlanması ve tedavi yöntemleriyle ilgili rehberlik sunmayı amaçlıyor.

Sağlık alanında tanı süreçlerini hızlandırmak ve insan hatasını en aza indirmek amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli teşhis uygulaması sunan Technova takımı, geliştirilecek sistemle bireysel sağlık yönetiminin etkinliğinin artırılmasını hedefliyor.

Vitalumen takımı, bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarını, ruh halini, egzersizlerini ve beslenme düzenini izleyerek yönlendiren yapay zeka destekli yaşam koçu uygulaması geliştirdi.

Diatech takımı da mantar üretiminde ortam koşullarını sürekli izleyen ve yapay zeka destekli analizlerle otomatik müdahalelerde bulunan bir kontrol sistemi tasarladı. Sistem, üretimde verimlilik artışı sağlarken sürdürülebilirliği de destekliyor.