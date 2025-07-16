Gençlerden Ecollectiv Projesine Destek

Yeşim Grup'un Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle "Her ilmek bir hayat, her hayat bir değer!" sloganıyla Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde yürüttüğü Ecollectiv projesine gençlerden anlamlı bir destek geldi.

Kadının güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomiye katkı hedefiyle yürütülen Ecollectiv projesi, genç nesillerle buluşmaya devam ediyor. Yeşim Grup'un Uludağ Soroptimist Kulübü ve Karapınar Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirdiği, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından da "Kadın Girişimci ve Kadının Güçlenmesi" kategorisinde farkındalık ödülüne layık görülen Ecollectiv projesi bu kez, gençlerin saha deneyimi kazandığı anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Bursa Uludağ'da düzenlenen "Geleceğin Yıldızları" kampına katılan "Genç Yıldızlar" grubu, sosyal sorumluluk odaklı bir saha çalışması gerçekleştirmek üzere Yeşim Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeşim Akademi'de ağırlandı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan Ecollectiv projesinin saha çalışmasına Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 20 öğrenci katıldı.Program kapsamında öğrenciler, sürdürülebilir üretim yaklaşımını yerinde gözlemleme ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Yeşim Grup'un üretim fazlası kırpıntı ve şeritlerini renklerine göre ayırarak üretime hazır hale getiren gençler, bu süreçle birlikte hem döngüsel ekonominin bir parçası oldular hem de kadın istihdamını destekleyen projeye katkı sağladılar.

Gençlerin toplumsal fayda sağlayan projelerde aktif rol almasına imkan tanıyan saha çalışmasının açılışında konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Yeşim Grup'un sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanındaki yaklaşımını öğrencilerle paylaştı. Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi Başkanı Emine Enginçayır Kök ise merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin bu sürece katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program sonunda Ecollectiv markalı el yapımı çantalar öğrencilere hediye edilerek bu anlamlı buluşma unutulmaz kılındı.

Ecollectiv projesi kapsamında, Karapınarlı kadınlar Yeşim Grup'un tekstil atıklarını değerlendirerek çanta, sepet, yastık, bileklik ve anahtarlık gibi el emeği ürünler üretiyor. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelirle ekonomik olarak güçlenen kadınlar, aynı zamanda atıkların geri dönüşümüne katkı sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesine önemli bir rol üstleniyor. - BURSA