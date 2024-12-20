GENSED'den Yeni Bağlantı Önerisi - Son Dakika
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Ekonomi

GENSED'den Yeni Bağlantı Önerisi

GENSED, öz tüketim esasına dayalı '5.1.j' bağlantı önerisini enerji bakanlığına sundu.

20.12.2024 17:48
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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, öz tüketim esasına dayalı elektrik santrallerinde yeni bağlantı şekli "5.1.j" önerilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunduklarını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan lisanssız enerji santrali projelerindeki trafo kapasite sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalar sonucunda GENSED tarafından önerilen bağlantı şeklinin tamamen öz tüketim esasına dayandığını ifade eden Erkan, "Bu bağlantı şekli, mevcut kapasite kısıtlarına takılmadan, aynı bağlantı noktasında şebekeye enerji vermeden ve mahsuplaşmaya tabii olmayacak çatı güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin, öz tüketim amaçlı özel kapasite tahsis edilmesiyle hayata geçirilmesini mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Erkan, Avrupa Birliğinin Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ve ihracat yapan firmalar için bağlayıcı hale geleceğini kaydetti.

Sanayicilerin, karbon vergilerinden etkilenmeden Avrupa'ya ihracatlarını sürdürebilmek için yenilenebilir enerjiye yöneldiğine işaret eden Erkan, "Ancak trafo kapasitesi sorunları bu süreci engelliyor. Önerilen '5.1.j', sanayicinin elektrik maliyetlerini düşürmesine ve karbon ayak izlerini azaltmasına önemli katkılar sağlayacak. Bu yeni bağlantı şekli, 21 Ekim 2024'te Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritasında yer aldı. Bakanlık tarafından gündeme alınması, sektör adına büyük kazanım. Yol haritasında yer alması, sektörün ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, bu bağlantı şeklinin sektörü hızla hareketlendireceğini ve sanayicilere rekabet avantajı sağlayabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çözümün kısa sürede hayata geçmesi kritik önem taşıyor. Bakanlığımız tarafından açıklanan ve ilk can suyu olan 2024 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları GES kapasitesi ve yarışma tarihinin ardından yeni bağlantı şekli '5.1.j', sektör için ikinci can suyu olacak. Bu düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini bekliyoruz ve sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GENSED'den Yeni Bağlantı Önerisi - Son Dakika

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