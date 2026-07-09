GESİFED'den Denizli OSB'ye Ziyaret - Son Dakika
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GESİFED'den Denizli OSB'ye Ziyaret

GESİFED\'den Denizli OSB\'ye Ziyaret
09.07.2026 11:41
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GESİFED heyeti, Denizli OSB'ye nezaket ziyaretinde bulunarak iş birliği vurgusu yaptı.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Hakan Urhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Başkaya, Genel Sekreter Cahide Fenli Akman, Sayman Cevat Fahri Bermant, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Ateş, Emel Demir, Mehmet Erişkin ile GESİFED Genel Koordinatörü Betül Yılmaz'ı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Onur Yıldırım ve Sevde Şensöz Çelik ile Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, sanayi dünyasının mevcut durumu, bölgesel ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GESİFED heyetine teşekkür etti.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu yaptığı açıklamada, "Kentimizin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve ekonomik gelişimine katkı sunulması için kurumlar arası iş birliğine büyük önem veriyoruz. GESİFED'in çalışmalarını takip ediyor, ortak hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek her türlü iş birliğini kıymetli buluyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Hakan Urhan'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GESİFED Başkanı Hakan Urhan ise Denizli OSB'nin bölge sanayisine sağladığı katkılara dikkat çekerek, yeni dönemde yapılacak çalışmalar ve projeler konusunda başarı dileklerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GESİFED'den Denizli OSB'ye Ziyaret - Son Dakika

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