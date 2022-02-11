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GESOB Başkanı Kara: "Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır" - Son Dakika

GESOB Başkanı Kara: "Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır"

11.02.2022 19:05
GESOB Başkanı Kara: "Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır"

Giresun Limanı'nın faaliyetlerini kısıtlayacak siloların kaldırılmasına yönelik Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) ve 61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Giresun Limanı'nın faaliyetlerini kısıtlayacak siloların kaldırılmasına yönelik Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) ve 61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Giresun Atapark'ta düzenlenen basın açıklamasına limanda çalışan işçiler, esnaf ve aileleri katıldı. Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun Limanı'nın kapatılması için her türlü girişimin yapıldığını ancak burada doğrudan 493 kişinin çalıştığını, aileleriyle beraber en az 2 bin kişinin ekmek teknesi olduğunu söyledi. Kara, "Giresun Limanı, 1998 yılından 2018 yılına kadar özelleştirme kapsamında atıl halde kalmıştır. 2018 yılında dünya piyasalarında söz sahibi olan Tiryaki grup Giresun Limanı'nı aktif hale getirmiştir. Giresun ekonomisine otel, lokanta, market, sanayi esnafı, kamyon ve tır esnafı, Giresunport limanında çalışan Giresunlu gençler ve tüm bu saydıklarımızın ailelerine doğrudan istihdam sağlamıştır. Giresunport'ta direkt ve dolaylı olarak toplam 493 kişi, aileleri de hesaba katarsak her aileyi ortalama 4 kişi olarak düşünürsek 2 bin kişiye tekamül eder. Ancak bu limanın faaliyetlerini sürdürmesi için depolarının bulunması gerekmektedir. Deposu olmayan bir liman nasıl çalışabilir. Ancak şehirde görüntü kirliliği yapıldığı gerekçesiyle kaldırılması istenilmektedir. Oysaki komşu iller dahil her limanda depo alanları vardır. Bizler mevcut depolara kalıcı yer gösterilene kadar çalışmaların sekteye uğramamasını istiyoruz. Ekonomide bir limanın çalışıyor olması, o ilin gelişiyor olmasının ana göstergesidir. Liman çalışacak ve hangi şartlarda hizmet verecek ise ona göre yatırım yapılacağı bilinmelidir. Sonuçta Giresun Limanı'nın şehir merkezinde olması şehre hareketlilik ve işin durumuna göre gürültü kirliliği getirebilir. Liman olan diğer ilin insanları ekonomiye katkıları itibarıyla nasıl kabul ediyorlarsa Giresun halkı da başka alternatifi yoksa limanını Giresun insanına ve ekonomiye katkısı yönünde tercihini yapmalıdır. Şu anda Giresun Limanı kapanırsa ekmeğimizden oluruz diye feryat eden en az 493 kişi ve aileleriyle 2 bin kişi var. Biz bu insanların sesini Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız ve ulaştırmak istiyoruz. Çünkü bu sorunu ancak Cumhurbaşkanımızın çözeceğine inanıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından basın açıklamasına katılan işçiler, limanın kapatılmaması için imza kampanyasına katılarak olaysız şekilde dağıldı. - GİRESUN

GESOB Başkanı Kara: Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır
GESOB Başkanı Kara: Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır
GESOB Başkanı Kara: Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır
GESOB Başkanı Kara: Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır
GESOB Başkanı Kara: Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır

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Giresun Limanı, Giresun, Esnaf, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GESOB Başkanı Kara: 'Liman giderse Giresun ekonomisi darbe alır' - Son Dakika Ekonomi


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