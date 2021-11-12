Gestaş Deniz Ulaşım, Uluslararası Lojistik Fuarı'nda

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'na katıldı.

Çanakkale Boğaz hattı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığını yürüten, Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığında hizmet veren lojistik firmalarının boğazı geçişte tercihi olan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., dünyanın önde gelen lojistik firmaları ve iş ortaklarıyla bir araya geldi. İstanbul CNR Expor Fuar Merkezi'nde kurulan stantla, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara, şirket temsilcileri tarafından faaliyetler aktarılırken, aynı zamanda fikir alışverişinde bulunuldu.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gestaş İskeleler Operasyon Müdürü Naci Gündoğdu, "Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olma özelliğine sahip. Bizler de Gestaş olarak, Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da Asya'ya lojistik hizmeti veren firmaların Çanakkale Boğazı geçişlerinde tercih ettiği bir firmayız. Bugün burada iş ortaklarımızla bir araya gelme, şirketimiz faaliyetlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara aktarma fırsatı buluyoruz. Özellikle karayolu taşımacılığı yapan firmalarla temas kurarak Asya'dan Avrupa'ya yaptıkları taşımacılık faaliyetlerinde Boğazı geçiş noktasında tercih edebilecekleri, hizmet verdiğimiz güzergahlar ve hizmet verdiğimiz feribotlar hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz" dedi.

Gestaş Deniz Ulaşım Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın ise, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Çanakkale'nin deniz ulaşım şirketi olarak biz de katılımcılara hem şirketimizi hem de faaliyetlerimizi tanıtmak adına bir stand kurduk. Müşterilerimizle bir araya geliyoruz. Gestaş Deniz Ulaşım, Çanakkale Boğazı'nda, Gökçeada ve Bozcaada adalar hattında, Güney Marmara Adalar Hattı'nda araç ve yolcu taşımacılığını yürüten bir deniz ulaşım şirketi. Burada fuarda biz de karayolu taşımacılığı yapan lojistik firmalarıyla bir araya gelerek, Çanakkale Boğazı'ndaki geçiş güzergahlarımızı, Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişte feribotlarımızı ne yönde kullanabilecekleri, nasıl hizmet alabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıyoruz" diye konuştu.

10 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı 18 ülkeden 122 şirkete ev sahipliği yapıyor. - ÇANAKKALE