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Getir New York'ta hizmet verecek - Son Dakika

Getir New York'ta hizmet verecek

08.12.2021 12:20
Getir New York'ta hizmet verecek

Avrupa kıtasının ardından Amerika'daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago'dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York'ta hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Avrupa kıtasının ardından Amerika'daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago'dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York'ta hizmet vermeye başladığını duyurdu.

"10 dakikada market ürünleri teslimatı" modelini dünyada ilk kez 6 yıl önce başlatan Getir'in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan Getir, geçtiğimiz ay Şikago'da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, bugün itibarıyla ABD'nin en kalabalık şehri olan New York'ta sipariş almaya başladığını duyurdu.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TİCARET VE FİNANS MERKEZİ

Geçtiğimiz ay Şikago ile başlayan ABD operasyonu ile şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyleyen Getir Kurucusu Nazım Salur; "New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika'nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya'nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York'ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir'in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak" dedi.

Getir'in bu yıl ocak ayında İngiltere ile başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam etti. Getir'in ABD'de Şikago ve New York'un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacağı açıklandı.


Getir New York'ta hizmet verecek
Getir New York'ta hizmet verecek

New York, Türkiye, Chicago, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Getir New York'ta hizmet verecek - Son Dakika Ekonomi


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