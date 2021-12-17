GGYD Başkanı Allıoğlu: Asgari ücret artışı ve vergi yükünün kaldırılması memnuniyet verici

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, asgari ücret artışı ve bu ücretin üzerinden vergi yükünün kaldırılmasının işçi ve işveren için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Allıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artış ile söz konusu ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılmasının bugünkü koşullarda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Kurdaki dalgalanma, enflasyondaki artış ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı tüm olumsuz koşullar altında ayakta kalma mücadelesi veren çalışanların bu artışla biraz olsun nefes alacağını vurgulayan Allıoğlu, "Asgari ücrete yüksek artış yaparken aynı koşullar altında ezilen işveren kesiminin üzerindeki mali yükün de biraz olsun hafifletilmesi çok yerinde olmuştur. Biz de öteden beri ücretler üzerindeki vergilendirilmelerde bir düzenleme yapılmasını sık sık gündeme getiren bir işadamı örgütüyüz. Bu kararla birlikte taleplerimizin bir bölümü karşılanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Allıoğlu, asgari ücret kararlarının her iki kesim için de memnuniyet verici ve sevindirici olmakla birlikte mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında öngörülebilir olması gerektiğini bildirdi.

Ücret artışının etkisinin kalıcı olabilmesi için kurdaki dengesizlik, bu dengesizliğin maliyetler üzerinde yarattığı artış ve yüksek enflasyon gibi meselelerin kontrol altına alınması gerektiğine dikkati çeken Allıoğlu, "Aksi takdirde bu iyileştirmelerin etkisi uzun sürmeyecektir. İşçiyi ve işvereni korumaya yönelik atılan bu adımların korunması için ekonomide istikrar şart." değerlendirmesinde bulundu.