GİB'den Tasdik Zorunluluğu Açıklaması

16.03.2026 18:15
GİB, bazı gelir vergisi mükellefleri için tasdik zorunluluğu olmadığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile getirilen tasdik zorunluluğunun ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için bulunmadığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde söz konusu tebliğle vergi indirim ve istisnaları için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde yer alan bazı istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmelerinin, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlandığına işaret edilerek, tebliğle bu raporlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.

GİB'e intikal eden olaylardan, gelir vergisi mükelleflerinden ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler için tasdik zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamalarının Tebliğ kapsamında olup olmadığı hususlarında tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tebliğ ile getirilen tasdik zorunluluğu, yalnızca ticari, zirai veya serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesini Beyanname Düzenleme Programı (BDP) kapsamında düzenleyen mükellefler bakımından söz konusu olmakta olup ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. Tasdik zorunluluğu gelir vergisi beyannamesinde yer alan tüm istisna ve indirimleri kapsayan genel bir yükümlülük olmayıp, Tebliğin ilgili fıkrasında yer alan tabloda sayılan istisna, indirim ve uygulamalarla sınırlı olarak uygulanacaktır."

Öte yandan açıklamada, yıllık gelir vergisi beyannamesinde müstakil satırda yer alan, şahıs sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamaları gibi indirimlerin, ilgili fıkrada yer alan tabloda sayılan indirimler arasında bulunmadığına dikkati çekilerek, bu indirimler bakımından yeminli mali müşavirlerce tasdik raporunun düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
