Gelir İdaresi Başkanlığı: KDV oranında artış yapılmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı: KDV oranında artış yapılmadı

Gelir İdaresi Başkanlığı: KDV oranında artış yapılmadı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayımlanan bir tebliğle hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi. GİB'in internet sitesinde yapılan açıklamada, basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yanlış yansıtıldığı belirtilerek, KDV oran artışlarının sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabildiği vurgulandı.

27.04.2024 13:05
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oranında artış yapılmadığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugünkü Resmi Gazete'de yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir tebliğ yayımlandığı hatırlatıldı.

Tebliğ ile ilgili olarak 16 Nisan'da basın açıklaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında düzenlemenin KDV oran artışı gibi yansıtıldığı görüldüğünden konunun tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyuldu. Tebliğ uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandı. Esasen KDV oran artışları sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabiliyor. Bu Tebliğ ile hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı: KDV oranında artış yapılmadı - Son Dakika

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