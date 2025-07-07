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Ekonomi

Gıda ve Enerji Fiyatları Artıyor

Gıda ve Enerji Fiyatları Artıyor
07.07.2025 16:23
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BUYSAD Başkanı Özen, enflasyon nedeniyle endüstriyel yemek sektöründe fiyat güncellemesi gerektiğini belirtti.

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte gıda, enerji ve ambalaj maliyetlerinde artışlar yaşandığını belirterek, sektörün fiyat güncelleme ihtiyacının ortaya çıktığını ifade etti.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, endüstriyel yemek sektöründe maliyet baskısını yeniden gündeme getirdiğini dile getirdi. Özen, Ocak-Haziran döneminde gıda, enerji ve ambalaj giderlerinde yaşanan artışların, fiyat politikalarının gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak hesaplandı

TÜİK'in verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında tüketici fiyatları, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 30,20 seviyesinde gerçekleşti. Abidin Şakir Özen, başta temel tarım ürünleri, süt ve süt mamulleri ile et ve bakliyatta olmak üzere maliyetlerin belirgin şekilde yükseldiğini hatırlatarak, "Gıda fiyatlarındaki bu artışın yanı sıra enerji ve ambalaj maliyetlerindeki yükseliş de sektörümüzü yakından etkiliyor" dedi.

Enerji ve Lojistik Giderleri Artmaya Devam Ediyor

Başkan Abidin Şakir Özen, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında yılın ilk yarısında kademeli artışlar yaşandığını belirtti. Üretim süreçlerinde enerjinin önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Özen, "Konut grubundaki yıllık %65'in üzerindeki artış, enerji maliyetlerimizin yükselmesine neden oldu. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki artış, lojistik giderlerimizi de etkilemeye devam ediyor" diye konuştu.

Ambalaj ve Hijyen Ürünlerinde de Artış Yaşandı

Endüstriyel yemek sektöründe ambalaj ve hijyen kalemlerinin de önemli bir maliyet unsuru olduğuna değinen Şakir Özen, "Yemek taşıma kapları, tek kullanımlık malzemeler ve temizlik ürünlerinde Ocak-Haziran döneminde yüzde 25-35 oranında fiyat artışı görüldü. Bu kalemler de toplam maliyetlerimizi belirgin şekilde etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat politikasında güncelleme gündemde

Sektörün uzun süredir artan maliyetleri müşterilerine minimum düzeyde yansıtmak için gayret gösterdiğini vurgulayan Özen, "Üyelerimiz, enflasyon baskısını hizmet kalitesinden ödün vermeden yönetmek için ciddi çaba sarf etti. Ancak TÜİK'in açıkladığı güncel veriler, girdi maliyetlerinin geldiği noktayı ortaya koyuyor. Bu nedenle fiyat politikalarımızın gözden geçirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi" dedi.

Endüstriyel yemek sektörünün on binlerce çalışana düzenli beslenme hizmeti sunduğunu belirten Özen, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için maliyet ve fiyat dengesinin korunmasının önemine dikkat çekti. Özen, "Kaliteli, hijyenik ve sağlıklı yemek hizmetinin devam edebilmesi için fiyatların reel maliyet artışlarını makul ölçüde yansıtması kaçınılmazdır. Bu noktada hem kamuoyunun hem hizmet alan işletmelerin anlayışını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özen son olarak, özellikle gıda tedarik zincirinde fiyat istikrarının korunmasına ve lojistik maliyetlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemelerin sektör için önemli bir destek sağlayacağını belirtti. Özen, "Endüstriyel yemek sektörü, ekonominin görünmez ancak önemli bir parçasıdır. Sürdürülebilir maliyet yönetimi için iş birliği ve destek ihtiyacımız devam ediyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda ve Enerji Fiyatları Artıyor - Son Dakika

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