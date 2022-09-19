Gilead, hepatit hasta grupları arasında yapılan itibar anketinde bu yıl da birinciliğini koruyor - Son Dakika
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Gilead, hepatit hasta grupları arasında yapılan itibar anketinde bu yıl da birinciliğini koruyor

19.09.2022 10:14
Gilead, hepatit hasta grupları arasında yapılan itibar anketinde bu yıl da birinciliğini koruyor

Gilead, 1,8 milyon hasta topluluğuyla iletişim halinde olan ve hepatit veya karaciğer rahatsızlıklarından etkilenen 111 hasta grubu tarafından yanıtlanan 2021 PatientView Corporate Reputation of Pharma (İlaç Şirketlerinin Kurumsal İtibarı) anketinde bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Gilead, 1,8 milyon hasta topluluğuyla iletişim halinde olan ve hepatit veya karaciğer rahatsızlıklarından etkilenen 111 hasta grubu tarafından yanıtlanan 2021 PatientView Corporate Reputation of Pharma (İlaç Şirketlerinin Kurumsal İtibarı) anketinde bu yıl da ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hasta gruplarının ihtiyaçlarının nasıl karşıladığını ölçümlemek üzere çok sayıda tedavi alanında grupların görüşleriyle bağımsız bir rapor olarak hazırlanan PatientView Corporate Reputation of Pharma, 2010'dan bu yana her yıl yayımlanıyor.

Gilead'ın son 3 yıldır ilk sıradaki yerini koruması, tüm dünyanın her yerinde hastaların ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve yaşam kalitesini artırmak için gösterdiği çabaların ve hasta odaklı yaklaşımının göstergesi oluyor.

Gilead, ankette viral hepatitten etkilenen toplulukları eğitmek, topluma kazandırmak ve güçlendirmek üzerine belirlenen Kovid-19 salgınında hastaları destekleme, etkili hasta merkezli strateji, nitelikli hasta bilgileri, hasta güvenliği kaydı, kullanışlı, yüksek kaliteli ürünler, fiyatlandırma, klinik veriler ve dış paydaşların finansmanına ilişkin şeffaflık, dürüstlük, hasta-grup ilişkileri, tedavinin ötesinde hizmetler sunma, hastaları araştırma ve geliştirmeye dahil etme gibi 10 kurumsal itibar göstergesinin tamamında ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, hepatitin, Gilead olarak öncelikli tedavi alanlarından biri olduğunu belirterek, bu alanda sürdürdükleri yenilikçi çalışmaların özellikle hasta grupları nezdinde takdir edildiğini görmenin gurur verici olduğunu aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hepatit C alanında vücudumuzdan virüsün tamamen arınmasını sağlayan tedaviyi ve hepatit B alanında dünyada FDA ve EMA tarafından en son onaylanan tedaviyi kullanıma sunduk. Gilead Türkiye olarak 'Türkiye için Türkiye'de' diyerek yaptığımız yatırımla yerli üretime başladık. Geliştirdiğimiz en son Hepatit B ilacımızı da bu kapsamda Türkiye'de üretmeye başlayarak bu yılın başında hastaların kullanımına sunduk. Diğer yandan, hepatit B konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, düzenli tedavi ve sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek için başlattığımız HEP VAR farkındalık kampanyamız için bir web sitesi oluşturduk (www.hepvar.com). Web sitemizde hepatit belirtileri, türleri, test ve tedavi süreçleri gibi temel bilgilerin yanı sıra hepatit B hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlandığı hekim videoları ve tanı konan hastaların deneyimleri yer alıyor. Bu web sitesiyle başta hepatit B hastaları ve yakınları olmak üzere tüm toplumu bilgilendirmek ve bu alanda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Hepatit B, Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gilead, hepatit hasta grupları arasında yapılan itibar anketinde bu yıl da birinciliğini koruyor - Son Dakika

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