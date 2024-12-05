Gilead'dan Genç Araştırmacılara 130 Bin Dolar Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Gilead'dan Genç Araştırmacılara 130 Bin Dolar Destek

Gilead, genç araştırmacılara meme, mesane ve akciğer kanseri projeleri için 130 bin dolar fon verecek.

05.12.2024 14:21
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Gilead Araştırma Programı (RSP), genç araştırmacılara meme, mesane ve akciğer kanserine odaklı projeleri için toplamda 130 bin dolar değerinde fon sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Gilead, dünya çapında bilimsel araştırmalara katkı sağlamayı amaçlayan Gilead Araştırma Programı'nı (Research Scholars Program-RSP) duyurdu. Program, kanser alanındaki yenilikçi araştırmalarla küresel sağlık yolculuğuna yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen genç araştırmacılara yönelik bir fırsat sunuyor. Programa başvuran projeler, bilim adamlarından oluşan bağımsız bir değerlendirme komitesi aracılığıyla titizlikle incelenecek.

Gilead, 2008'den bu yana Gilead Araştırma Programı ile 280'den fazla akademisyenin gerçekleştirdiği anlamlı temel, translasyonel ve klinik bilimsel araştırmalara 36 milyon dolardan fazla kaynak sağladı.

RSP, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinde, solid tümörler alanında karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı ele alan meme, mesane veya akciğer kanserine odaklı herhangi bir temel veya klinik araştırmayı desteklemek için oluşturuldu. Program kapsamında iki yıl boyunca en fazla 130 bin dolar değerinde destek sağlanacak.

5 Ocak'a 2025 kadar yapılacak başvurular, program internet sayfasından çevrim içi olarak İngilizce yapılacak. Başvurulara ilişkin sonuçlar ise 2 Mayıs 2025'te açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, Gilead olarak bilimsel araştırmaların önemine olan inançla, genç araştırmacıları destekleyerek onların bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Kanser araştırmaları gibi zorlu bir alanda yenilikçi projeler sunan bilim insanları, toplum sağlığı adına umut vadeden yeni yaklaşımları ortaya çıkarma fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı.

RSP bilimsel değerlendirme komitesinde yer alan Prof. Dr. Başak Oyan Uluç da Gilead Araştırma Programı'nın, genç araştırmacıların kanser alanındaki yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunda onlara önemli bir destek sağladığını aktararak, "Meme, mesane ve akciğer kanseri gibi alanlardaki çalışmalar, kanserle mücadelede bilimsel anlayışı geliştirme ve ileriye taşıma hedefiyle büyük bir katkı sunuyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gilead'dan Genç Araştırmacılara 130 Bin Dolar Destek - Son Dakika

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