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Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlarla büyüyecek - Son Dakika

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlarla büyüyecek

31.12.2021 11:44
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlarla büyüyecek

Bulancak Belediye Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Recep Yakar, ilçedeki sanayi bölgesinin yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğini belirtti.

Bulancak Belediye Başkanı ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Recep Yakar, ilçedeki sanayi bölgesinin yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğini belirtti.

Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, 2. OSB'nin Giresun ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağladığını vurguladı.

OSB'nin konumu ve kolay ulaşılabilirliği ile sanayi yatırımları için cazibe merkezi haline geldiğine dikkati çeken Yakar, yeni yatırımcılarla temas halinde olduklarının altını çizdi.

Yakar, Giresun Valisi Enver Ünlü ile ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmanın 2. OSB'de üretim yapması için FLO Genel Müdürü Tahir Bayraksoy ile istişarede bulunduklarını belirterek, "Bu projenin hayata geçmesiyle yaklaşık 200 kişiye iş istihdamı sağlanacak. Görüşme olumlu geçti, proje detaylarının hızla hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile Giresun 2. OSB'deki yeni fabrikada üretime başlayan GİRSAN silah firmasını da ziyaret ettiklerini aktaran Yakar, şunları kaydetti:

"Hafif silah sanayisi alanında ilimizin adını dünyaya duyuran GİRSAN silah fabrikasını Milletvekilimiz Aydın ile ziyaret ettik. Üretim hatları hakkında bilgilenerek bir kez daha gururlandık. 30'un üzerinde tabanca, 3 çeşit av tüfeği ve yerli piyade tüfeği üretebilen dev bir kuruluş haline gelen GİRSAN Silah AŞ ülkemizin önemli savunma sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiştir. GİRSAN sahiplerinden Nevzat Cürgül ve kardeşlerine nezaket ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

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Organize Sanayi Bölgesi, Giresun, Silah, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlarla büyüyecek - Son Dakika Ekonomi


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