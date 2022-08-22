Dereli'de konut sahiplerinin ardından esnaf da yeni işyerlerine taşınmaya başladı

Giresun'da 2 yıl önce yaşanan sel afetinde en büyük zarar gören ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde konut sahiplerinin ardından esnaf da yeni işyerlerine taşınmaya başladı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinde dükkanları selin taşıdığı moloz yığınları altında kalarak zarar gören esnaf için inşa edilen iş yerlerinde faaliyete başlandı.

Selin ardından zarar görmesi ve risk nedeniyle alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda konutlar ve iş yerleri inşa edildi. Bir süre önce konut sahiplerinin evlerine taşınmasının ardından İlçe merkezinde yapımı tamamlanan 82 iş yerinin anahtarını teslim alan esnaf da dükkanlarını açtı.

Yaşanan sel afetinin ardından yaklaşık 2 yıldır konteynerde hizmet verdikten sonra işyerine taşınan esnaftan biri olan terzi Kadir Öztürk, "İlçede 20 yılı aşkın süredir terzilik yapıyorum. Yaşanan sel afetinde işyerimiz kısmi zarar görmüştü ancak, buna rağmen risk taşıması nedeniyle yıkılan binalardaki işyerlerinden biri oldu. Bir süre devletin bize sağladığı imkanlardan faydalanarak konteynerlerde hizmet verdik. Konut ve işyerlerinin tamamlanmasının ardından biz de yeni işyerimize taşındık. Oldukça memnunuz çünkü modern bir ilçeye sahip olmakla beraber işyerlerimizin konumu da statüsü de değişti. Daha iyi şartlarda hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Dükkanlar güzel, ticari potansiyel göç nedeniyle düşük

İlçede ayakkabı mağazacılığı yapan Gülhan Boya ise o gece her şeylerini kaybettiklerini belirterek "Sel afetinin yaşandığı gece dükkanımızdan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ne varsa kaybetmiştik. Hatta evimiz de zarar görmüştü. Devletimiz mümkün olduğunca zararımızı karşılamaya çalıştı. Şimdi de devletimizin desteğiyle yeni işyerimize taşınmaya ve ürünlerimizi, yerleştirmeye başladık. Dükkanlarımızdan memnunuz ancak ticari olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü sel afetinin ardından ilçe nüfusu göç etti. Nüfusumuz biraz azaldı. Yeniden geri dönüş için zamana ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"Afet gecesi işyerinde mahsur kalmıştık"

Sel afetinin yaşandığı gece işyerinde çalışanlarıyla ve müşterileriyle mahsur kaldığını anlatan Ziya Evci ise "O gece uzun bir geceydi. Hiç bitmeyeceğini sandık. İşyerimizde çalışıyorduk sel bir anda bastırdı ve 11 kişiyle beraber dükkanın üst katına çıktık orada beklemeye başladık. Allah'a şükürler olsun can kaybımız olmadı ama mal kaybımız oldu. Cana gelen mala gelsin dedik öyle de oldu. Mala gelen zarar karşılanıyor. Buraya da yeni taşındık açılışa hazırlanıyoruz. İnşallah hayırlısı olsun" diye konuştu. - GİRESUN