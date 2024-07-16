Giresun'da 2024 Fındık Rekolte Tahmini Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da 2024 Fındık Rekolte Tahmini Tamamlandı

Giresun\'da 2024 Fındık Rekolte Tahmini Tamamlandı

Giresun'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, 2024 yılı fındık rekolte tahmini tamamlandı. Yapılan çalışmalarda, Giresun'un orta ve yüksek kesimlerinde rekoltenin yüksek olduğu, sahil kesimlerinde ise beklenenden düşük olduğu görüldü. Geçen yıl açıklanan 92 bin tonluk rekolte ise 72 bin tona revize edilmişti.

16.07.2024 13:51
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Giresun'da 2024 yılı üretim sezonu öncesinde fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden koordinasyonunda 1 Temmuz tarihinde başlayan 2024 yılı fındıkta tahmini rekolte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda Giresun'un orta ve yüksek kesimlerinde geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğu, sahil kesimlerinde ise beklenenin altında olduğu görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonu çalışmalarının tamamladı.1 Temmuz tarihinde çotanak sayımıyla başlayan çalışmalar 15 Temmuz itibarıyla tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığına iletildi ve önümüzdeki günlerde gerekli rakamsal açıklamalar yapılacaktır" denildi.

Öte yandan geçen yıl Giresun fındık rekoltesi 92 bin ton olarak açıklanmış daha sonra ise rekolte 72 bin ton olarak revize edilmişti. 2024 yılında ise rekoltenin geçen yıla göre bir miktar yüksek olduğu ve 400 rakımın üzerinde fındık veriminin iyi olduğu, sahil kesimlerinde ise beklenenin altında olduğu tespit edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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