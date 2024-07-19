Giresun'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi

Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. toplantısı Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılı yatırım programının değerlendirilmesi ve projelerin son durumu ele alındı. İlimizde 17 yatırımcı kuruluşun programında 214 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden 12 adedi tamamlanmış, 172 adedi devam etmektedir. 21 adet proje ihale aşamasında, 9 adet projeye ise başlanılamamıştır. 2024 yılına ait 2 milyar 834 milyon 866 bin 322 TL ödeneğin 1 milyar 532 milyon 371 bin 454 TL'si yatırıma dönüştürülmüştür. Yatırımlar ağırlıklı olarak tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.

19.07.2024 15:37
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Giresun'da İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. toplantısı Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirildi

Giresun'da 2024 yılı yatırım programının değerlendirildiği toplantıda projelerin son durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler ele alındı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde bugün itibariyle 17 yatırımcı kuruluşumuzun programında 214 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 12 adedi bitirilmiş, 172 adedi ise devam etmektedir. 21 adet proje ihale aşamasında olup, 9 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Bu 214 projenin 94 adedi tarım, 37 adedi ulaştırma, 14 adedi eğitim, 10 adedi ormancılık, 10 adedi sağlık, 3 adedi spor, 2 adedi enerji ve 44 adedi de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait projelerdir. 2024 yılına ait 2 milyar 834 milyon 866 bin 322 TL ödeneğin 1 milyar 532 milyon 371 bin 454 TL'si yatırıma dönüştürülmüştür. Yatırımlar ağırlıklı olarak tarım, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve enerji sektörlerinde yoğunlaşmaktadır" dedi.

Ayrıca toplantıda, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik de görüşmeler yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da 2024 yılı yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika

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