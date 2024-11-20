Giresun'da Fındık Fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun'da Fındık Fiyatları

Giresun\'da Fındık Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatifi, Giresun'da 50 randıman fındık alım fiyatını 140 lira olarak duyurdu.

20.11.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da serbest piyasada 125 lira olan 50 randıman fındık alım fiyatı, Tarım Kredi Kooperatifi'nde ise 140 lira olarak belirlendi.

Giresun'da serbest piyasada fındık uzun zamandır fiyat istikrarını korurken, Tarım Kredi Kooperatifi ise 50 randıman Giresun kalite fındık alım fiyatını 140 TL olarak belirledi. Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyat politikasının serbest piyasayı etkilemeyeceğini ileri süren fındık tüccarı İsmail Kankaya, "Şu anda 50 randıman 122 liradan işlem görürken, her randıman üzerine fiyat konuluyor. Giresun'da ortalama 52 randıman fındık fiyatı 125 liradan alınırken, 53 randıman ise 130 liraya kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla randımanına göre fiyat verilmektedir. Uzun zamandır fiyat istikrarını koruyan fındıkta bu aralar düşüş yaşandığını söyleyebiliriz" dedi.

"Yılbaşından sonra fiyatlar yükselebilir"

Yılbaşından sonra fındık fiyatlarında yukarı yönle hareketlenme olabileceğini ifade eden Kankaya, "Üretici biraz sabırlı olursa yılbaşından sonrasını beklemesini önerebiliriz. Çünkü fındık fiyatlarının yılbaşından sonra yükselebileceğini söyleyebiliriz. O da neden; iklimine göre hava şartları etkili olacaktır. Malum kış mevsiminde havaların sıcak gitmesi ve fındıkların erken açması rekolteyi olumsuz etkileyecektir. Diğer bir etken ise Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan kahverengi kokarca tehlikesidir. Bu yıl Giresun'da da yoğun olarak görülmeye başlandı. Bütün bunların yeni sezon rekoltesine etkisi olacaktır. Yeni sezona göre de yılbaşından sonra fındık fiyatına yansıyacaktır" diye konuştu.

"Tarım Kredi fiyatı serbest piyasayı etkilemez"

Tarım Kredi Kooperatifi fiyatının serbest piyasayı etkilemeyeceğini söyleyen Kankaya, "Tarım Kredi'nin yeni fındık alım fiyatı politikası serbest piyasada çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tarım Kredi kendine üye olan üreticilerin, alışveriş yapanların ürününü alıyor. Diğerlerinin ürününü almıyor. Ayrıca parasını peşin vermiyor ve açıkladığı fiyattan vergi de düşüyor. Serbest piyasada ise net fiyatlardır. Dolayısıyla hesaplandığında serbest piyasa ile aynı seviyelere gelmektedir" şeklinde konuştu.

Öte yandan serbest piyasada kabuklu olarak 125 liradan işlem gören fındık, raflarda ise kavrulmuş ve paketlenmiş olarak 500 liradan satılıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serbest Piyasa, giresun, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Fiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Fındık Fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.