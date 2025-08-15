Giresun'da Fındık Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Giresun'da Fındık Fiyatları Artıyor

15.08.2025 16:46
Giresun'da fındık serbest piyasada 210 lira seviyelerine yükseldi, rekolte düşüşü bekleniyor.

Giresun'da serbest piyasada fındık, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı taban fiyatın üzerinde alıcı bulmaya başladı. TMO'nun Giresun kalite fındık için belirlediği 200 liralık fiyatın üstünde işlem gören fındık, üreticinin beklentisini karşıladı.

Fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine dikkat çekti. Ergün "Şu anda güncel net fiyat 210 lira. Randıman 53 olursa 210 liranın da üzerinde alım yapıyoruz. TMO'nun fiyatının üzerindeyiz ve gidişat 210 liranın üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Piyasada beklenen ürün miktarının olmadığı anlaşılıyor. Özellikle Giresun için bahçelerde fındık sağlam görünmüyor, rekoltenin daha da düşmesi muhtemel" dedi.

Ergün, geçen yıl da sezon sonunda fiyatların 240 lira bandına çıktığını hatırlatarak "Bu yıl da benzer bir durum yaşanabilir. Şu an piyasada ciddi bir hareketlilik yok. Önümüzdeki hafta havaların iyi gitmesiyle birlikte fındığın pazara inmeye başlayacağını düşünüyorum. Sahil kesimindeki üreticiler fındığını toplamaya ve harmana sermeye başladı" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

