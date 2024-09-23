Giresun\'da Fındık Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Ekonomi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Giresun'da, serbest piyasada fındık fiyatları düşüş göstermeye devam ediyor. Sezona 130 liradan başlayan fındık fiyatı, şu an itibariyle 116 liraya kadar geriledi.

Fındık fiyatlarındaki düşüşün en büyük nedeninin randıman farkı olduğunu ifade eden Fındık tüccarı İsmail Kankaya, "Sezon başında 50'nin üzerinde olan randıman oranı, şu sıralarda 50'nin altına düştü. Bu durum fiyatları doğrudan etkiledi. Fındıkta randıman oldukça önemli bir faktör. Randıman düştükçe fiyatlar da aynı oranda geriliyor. Ayrıca pazara gelen fındıkların çürük ve bozuk çıkması da fiyatların düşmesinde etkili oluyor. Şu an pazara getirilen fındıkların randımanı düşük ve bu nedenle serbest piyasada fiyatlar hızla geriledi. Şu an 50 randıman fındık, kesintilerden sonra 116 lira civarında alıcı buluyor. Eskiden sabit bir piyasa fiyatı vardı ancak, artık fiyatlar randımana göre belirleniyor" dedi. - GİRESUN