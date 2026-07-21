Giresun'da Fındık Hasadı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Fındık Hasadı Hazırlıkları Başladı

Giresun\'da Fındık Hasadı Hazırlıkları Başladı
21.07.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da fındık hasadı öncesi üreticiler hazırlıklara başlarken maliyetler artıyor, rekolte düşüyor.

Giresun'da sahil kesiminde ağustos ayının ilk haftasında başlaması planlanan fındık hasadı öncesinde üreticiler bahçelerinde hazırlıklara başladı. Üreticiler, sezon başında beklenen rekoltenin hasat dönemine yaklaşılırken yaşanan dökülmeler nedeniyle düştüğünü belirtirken, serbest piyasada fındık fiyatlarının gerilemesine mukabil üretim maliyetlerinin ise arttığını ifade etti.

Hasat öncesinde bahçe altı temizliği yapan üretici Yaşar Işık, fındık toplama öncesi yoğun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirterek, "İlk olarak bahçedeki otları motorla biçtik. Şimdi ocak diplerini temizliyoruz. Daha sonra bir kez daha motorla temizlik yapacağız. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra bahçemizi hasada hazır hale getireceğiz. Bu bölgede hasat inşallah ağustos ayının 10-15'i arasında başlayacak" dedi.

Bahçe bakım ve hasat giderlerinin önemli ölçüde yükseldiğini ifade eden Işık, "Ocak dibi temizliği için günlük yevmiye 3 bin liraya kadar çıktı. Tırpan ve motorla yapılan çalışmaların maliyeti 7-8 bin lirayı buluyor. Mazot fiyatlarının artmasıyla birlikte patozun saatlik ücreti de 10 bin liraya yükseldi. Bu maliyetlerin altından kalkmak gerçekten zor. Bu nedenle kendi işini kendin yapabildiğin kadar yapacaksın. Yoksa serbest piyasada fındık fiyatı düşerken üretim maliyetleri sürekli artıyor. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ancak mevcut şartlarda üretici büyük sıkıntı yaşıyor" dedi.

Rekolte göründüğü gibi değil

Sezon başında bahçelerde görülen fındığın önemli bölümünün hasat öncesinde döküldüğünü söyleyen Işık, kahverengi kokarcanın da zarara neden olduğunu belirterek, "Gübresini verdik, ilaçlamasını yaptık ama yine de dökülmeler yaşandı. Kahverengi kokarca dallarımıza ve meyvelerimize zarar verdi. Bu yıl üreticiyi en çok zorlayan etkenlerden biri de bu zararlı oldu" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Giresun, Ekonomi, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Hasadı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Fındık Hasadı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.