Giresun'da Fındık Rekoltesi Zayıf, Keşap Ziraat Odası Başkanı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun'da Fındık Rekoltesi Zayıf, Keşap Ziraat Odası Başkanı Uyardı

Giresun\'da Fındık Rekoltesi Zayıf, Keşap Ziraat Odası Başkanı Uyardı

Giresun'da fındık üretiminin yüzde 60'ından fazlasının yapıldığı sahil kesiminde rekoltenin zayıf olduğunu belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, açıklanan abartılı rekoltelerin fiyat üzerinde spekülasyon amacı taşıdığını söyledi. Şahin, en güvenilir rekolte tahmininin çotanak sayımıyla yapılacağını vurguladı.

03.06.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, orta ve yüksek kesimleri dikkate alarak fındıkta rekoltenin iyi olduğunu düşünmenin yanıltıcı olacağını kaydederek Giresun'da fındık üretiminin yüzde 60'dan fazlasının yapıldığı sahil kesiminde rekoltenin zayıf olduğunu söyledi.

Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi (INC) tarafından 785 bin ton rekoltenin ardından TÜİK'in de açıkladığı 770 bin ton tahmini rekoltenin gerçekleşme ihtimalinin imkansız olduğunu kaydeden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Her yıl yaşanan fındıkta rekolte bilmecesi bu yılda yaşanmaktadır. Ancak açıklanan rekolteler bugüne kadar gerçekleşmediği görüldü. Geçen yıl Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda resmi kaynaklarca açıklanan tahminin 717 bin ton olan rekolte dahi sonradan revize edilerek 670 binlere düşürülmüştü. Bu da gösteriyor ki sezon başlamadan bazı kurum ve kuruluşlarca açıklanan abartılı rekolteler fiyat üzerinde spekülasyon amacı taşımaktadır. Dolayısıyla bu sezonda Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresinde açıklanan 785 bin ton rekolte ve TUİK'in açıkladığı 770 bin ton rekoltenin gerçekleşme ihtimali zayıftır. Çünkü şimdiye kadar yapılan bu rekolte tahminleri karanfil sayımı dikkate alınarak yapılmıştır. Karanfil sayımı rekolte tahmininde yeterli ve güvenilir değildir. Çünkü her meyve çiçek açar ama tozlaşma olmayınca meyveye olmaz" dedi.

En güvenilir rekolte tahmininin çotanak sayımıyla yapılacağını da kaydeden Şahin, "Ben güvenilir rekolte tahminin özellikle haziran sonu, temmuz ayı başlarında çotanak sayımıyla gerçekleştirilir. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda resmi kaynaklarca açıklanan rekolte daha güvenilir olmaktadır. Bunun için de temmuz ayında yapılacak olan çotanak sayımını beklememiz gerekecektir. Şuanda görünen ise orta ve yüksek kesimlerde normal görünen fındık sahil kesimlerinde çok zayıftır. Sahil kesimleri de fındık üretiminin yüzde 60'ından fazlasını karşılamaktadır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, Keşap, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Rekoltesi Zayıf, Keşap Ziraat Odası Başkanı Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 12:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Fındık Rekoltesi Zayıf, Keşap Ziraat Odası Başkanı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement