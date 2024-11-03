Giresun'da Manda Islah Projesine 20 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Manda Islah Projesine 20 Milyon TL Destek

Giresun\'da Manda Islah Projesine 20 Milyon TL Destek

Giresun'da 2012'den beri devam eden manda ıslah projesinde toplam 19.9 milyon TL destekleme ödendi.

03.11.2024 13:22
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Giresun'da 2012 yılından beridir yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında bugüne kadar 19 milyon 986 bin 895 destekleme ödemesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında Giresun'a 11 yılda 19 milyon 986 bin 895 destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı.

Giresun ilinde halen yürütülmekte olan projeyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında 2012 yılında imzalanan protokolle uygulanmaya başlanmış ve halen devam etmektedir. Projede manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, mevcut mandaların et ve süt verimlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Giresun ilinde projeye kayıtlı manda yetiştiricilerine 2023 yılında 5 milyon 358 bin 500 lira olmak üzere, 2012 yılından bu yana toplamda 19 milyon 986 bin 895 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Islah projesi kapsamında verilen bu destekler sayesinde ilimizde bırakılmaya yüz tutmuş manda yetiştiriciliği yeniden rağbet görmeye başlamıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

giresun, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Manda Islah Projesine 20 Milyon TL Destek - Son Dakika

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