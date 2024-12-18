Giresun\'da Manda Yetiştiricilerine Destek Ödemesi

Ekonomi

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

Giresun'da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 289 işletmeye, bin 260 manda için 8 milyon 422 bin 600 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretimi ve ürünlerinin arttığını söyledi. Dünyada ekonomik durgunluk yaşanırken, il ekonomisine yaptıkları hem üretim hem de maddi katkının önemine vurgu yapan Geldi, "İlimizde 12 yıl önce kurulan birliğimiz güzel hizmetler gerçekleştirmektedir. Manda ıslah projesi kapsamında 289 işletmeye, bin 260 manda için 8 milyon 422 bin 600 TL işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bundan önceki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra üyelerimizin desteklemelerden faydalanması manda sütünün ve yoğurdunun faydalarının duyurulması ve üyelerimizin ürünlerinin pazarlanması hususlarında faaliyetlerine devam edecektir" dedi. - GİRESUN