TMO Giresun'da fındık alımına başladı - Son Dakika
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TMO Giresun'da fındık alımına başladı

23.08.2022 14:29
TMO Giresun'da fındık alımına başladı

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni sezon fındık alımına başlandı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yeni sezon fındık alımına başlandı. 53 randıman gelen ilk fındık 56 liradan alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 yılı fındık sezonunda Giresun kalite fındığı 53 lira, levant kaliteyi 52 lira ve sivri kaliteyi 51 liradan alacağını açıklamıştı. 15 Ağustos 2022 tarihinde başlayan randevu verme sürecinin ardından 22 Ağustos 2022 tarihinde fındık alımlarına başlandı.

Giresun'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler yeni sezon ürünlerini TMO'nun fındık alım noktalarına teslim etmeye başladı. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesinde TMO'nun fındık alım noktasını ziyaret ederek çalışmalarını yakından inceledi.

Vali Ünlü, TMO'ya teslim edilen ilk fındığın 53 randıman geldiğini belirterek 56 lira fiyat verildiğini söyledi. Vali Ünlü, "Bugün 2022 yılı fındık alım sezonunun açılış törenini yaptık. İlk fındığı üreticimiz getirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğümüze teslim etti. Analizleri yapıldı ve neticeleri güzel çıktı. Borsa başkanımız yüzde 53 dedi. Borsa başkanımız rakamı tutturdu. Yüzde 53 randımanla güzel bir fındık. Başarılı üreticimiz randımanıyla beraber 56 lira fiyat aldı. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı taban fiyatın üzerinde kilosunu 56 liradan TMO az önce aldı. Yaklaşık 600 kilogram civarında bir fındık geldi. Alımlar bugün itibariyle sahilde başlıyor. İnşallah Eylül ayı sonuna kadar ihtiyaç halinde alımlar devam edecek. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir fındık sezonu temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan 22 Ağustos tarihinde Giresun Merkez ve Tirebolu ilçelerinde fındık alımına başlayan TMO, 1 Eylül tarihinde Bulancak, Espiye, Güce ve Görele ilçelerinde, 12 Eylül tarihinde ise Dereli ilçesinde fındık alımına başlayacak. - GİRESUN

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TMO Düzce'de fındık alımına başladı TMO Düzce'de fındık alımına başladı TMO kabuklu fındık alımına başladı TMO kabuklu fındık alımına başladı
Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO Giresun'da fındık alımına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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