Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen topraksız tarım çilek seralarının kurulumu tamamlandı ve üreticilerle birlikte teknik personele eğitim programı düzenlendi.

Giresun'da bulunan il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel ve üreticilere yönelik düzenlenen eğitim programının ilk gününde çilek yetiştiriciliği ve topraksız tarım ve bitki besleme konularında katılımcılara bilgiler verildi. İkinci gün ise Piraziz ilçesinde bulunan topraksız tarım seralarına geçilerek uygulamalı eğitim gerçekleştirildi ve üreticilerin soruları cevaplandı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, "Topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek için üreticinin bitki yetiştirme, bitki fizyolojisi, bitki besleme, sulama, otomasyon, pazarlama gibi konularda donanmış bilgi ve deneyime sahip olmaları için bu eğitim programı düzenlendi. Giresun'un tarım açısından sahip olduğu potansiyelin altını çizerek, amaçlarının üreticileri tarımda gelişen yeni teknoloji ve uygulamalarla buluşturarak verimliliği artırmak olduğunu belirtti ve bu çerçevede bu eğitimi düzenlediklerini, bu sayede ilimizde tarımsal verimin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması, geleneksel tarıma göre daha avantajlı olan topraksız tarım seralarımızın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Eğitim, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, Araştırma Görevlileri Emircan Dinçer ve Osman Nuri Öcalan tarafından gerçekleştirildi. - GİRESUN