Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

07.03.2022 14:51
Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen topraksız tarım çilek seralarının kurulumu tamamlandı ve üreticilerle birlikte teknik personele eğitim programı düzenlendi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen topraksız tarım çilek seralarının kurulumu tamamlandı ve üreticilerle birlikte teknik personele eğitim programı düzenlendi.

Giresun'da bulunan il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personel ve üreticilere yönelik düzenlenen eğitim programının ilk gününde çilek yetiştiriciliği ve topraksız tarım ve bitki besleme konularında katılımcılara bilgiler verildi. İkinci gün ise Piraziz ilçesinde bulunan topraksız tarım seralarına geçilerek uygulamalı eğitim gerçekleştirildi ve üreticilerin soruları cevaplandı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, "Topraksız tarım yöntemiyle ürün yetiştirmek için üreticinin bitki yetiştirme, bitki fizyolojisi, bitki besleme, sulama, otomasyon, pazarlama gibi konularda donanmış bilgi ve deneyime sahip olmaları için bu eğitim programı düzenlendi. Giresun'un tarım açısından sahip olduğu potansiyelin altını çizerek, amaçlarının üreticileri tarımda gelişen yeni teknoloji ve uygulamalarla buluşturarak verimliliği artırmak olduğunu belirtti ve bu çerçevede bu eğitimi düzenlediklerini, bu sayede ilimizde tarımsal verimin artırılması, modern tarım tekniklerinin kullanılarak katma değeri yüksek sağlıklı üretim yapılması, geleneksel tarıma göre daha avantajlı olan topraksız tarım seralarımızın yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Eğitim, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, Araştırma Görevlileri Emircan Dinçer ve Osman Nuri Öcalan tarafından gerçekleştirildi. - GİRESUN

Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

YORUMLAR
500

Doğu Karadeniz Projesi, Giresun, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da topraksız çilek yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement