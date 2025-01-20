Giresun'da Yerel Ürünler için Yeni Market Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Yerel Ürünler için Yeni Market Açıldı

Giresun\'da Yerel Ürünler için Yeni Market Açıldı

Giresun Belediyesi, halkın yerel ve organik ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla GİRMAR isimli bir market açtı. Market, yerel çiftçilerin ürünlerini ve Giresun'a özgü yiyecekleri halka sunacak.

20.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:35
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Giresun Belediyesi, halkın yerel ve organik ürünlere kolay erişimini sağlamak ve üreticileri desteklemek amacıyla market açtı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen projeyle açılan GİRMAR isimli marketin Giresun Belediyesi İştirak Şirketi Giresun A.Ş. tarafından işletileceği belirtildi.

Kentin Sokakbaşı mevkiinde açılışı yapılan GİRMAR'da, kadın kooperatiflerinin meyve, sebze, reçel, bal ve süt ürünleri gibi yöresel ürünlerin yanı sıra, Giresun Belediyesi iştiraki GİRBEL fındık ve fındık ürünleri, yerel çay, kadayıf, sıvı yağ, sirke ve zeytin gibi ürünler de satışa sunulacak.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, açılışta yaptığı konuşmada, bu projeyle yerel üreticilerin ürünlerini halkla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu sayede üreticimize destek oluyoruz, vatandaşlarımıza ise taze ve sağlıklı gıda seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca, fındık ve çay gibi ilimizde üretilen ürünler de marketimizde yer alıyor. Bu tür projelere devam edeceğiz" dedi.

Yapılan açılışın ardından Belediye Başkanı Fuat Köse ilk alışverişi gerçekleştirdi. Açılışa, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Yerel Ürünler için Yeni Market Açıldı - Son Dakika

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