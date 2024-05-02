Giresun Eynesil\'de Çay Toplama Ücretleri Bin Lira Olarak Belirlendi

Ekonomi

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay toplama ücretleri günlük bin lira olarak belirlendi.

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığınca ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla çay hasadında çalışacak işçi ücretlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda çay toplama ücretinin yemek dahil günlük bin lira, taşıma ücretinin ise 1200 lira olması kararlaştırıldı.

Oda Başkan Orhan Musaoğlu, muhtarlarla görüş birliğinde alınan kararın ve yeni çay sezonunun üreticilere, işletmelere hayırlı olmasını diledi.