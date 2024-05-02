Giresun Eynesil'de Çay Toplama Ücretleri Bin Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun Eynesil'de Çay Toplama Ücretleri Bin Lira Olarak Belirlendi

Giresun Eynesil\'de Çay Toplama Ücretleri Bin Lira Olarak Belirlendi

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, çay hasadında çalışacak işçi ücretleri belirlendi. Toplantı sonucunda çay toplama ücreti günlük bin lira, taşıma ücreti ise 1200 lira olarak kararlaştırıldı. Oda Başkanı Orhan Musaoğlu, kararın üreticilere ve işletmelere hayırlı olmasını diledi.

02.05.2024 15:33
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Giresun'un Eynesil ilçesinde çay toplama ücretleri günlük bin lira olarak belirlendi.

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığınca ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla çay hasadında çalışacak işçi ücretlerinin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda çay toplama ücretinin yemek dahil günlük bin lira, taşıma ücretinin ise 1200 lira olması kararlaştırıldı.

Oda Başkan Orhan Musaoğlu, muhtarlarla görüş birliğinde alınan kararın ve yeni çay sezonunun üreticilere, işletmelere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun Eynesil'de Çay Toplama Ücretleri Bin Lira Olarak Belirlendi - Son Dakika

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