Tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı - Son Dakika
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Tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı

10.10.2022 10:58

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizi, hasat sonrası pazar sıkıntısı olmaması dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizi, hasat sonrası pazar sıkıntısı olmaması dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İlçede hasadına başlanan, ince kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizi, yoğun talep görüyor. Cevizin büyük kısmı ilçedeki tesislerde pestil ve kömede kullanılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor.

Çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan Şebin cevizi, rekolte az olsa da fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, hasadın ilçede yaklaşık 10 gün önce başladığını, ekim sonuna kadar rakım yüksekliğine göre devam edeceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda ortalama 500-600 ton rekolte gerçekleştiğini belirten Arslan, bu sene ilkbaharda yaşanan don nedeniyle 200-250 ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.

Arslan, rekoltenin üreticinin istediği seviyede olmadığını kaydederek, "İlkbaharda riskli gecelerde köy ve mahallelerde üreticilerle saman yakma gibi farklı yöntemlerle don olayına karşı mücadele etmemize rağmen ürün kaybı yaşadık. Üreticilerimizin bazıları sigorta yaptırmıştı, TARSİM tespitlerine göre yüzde 50-60 oranında kayıp yaşayan üreticilerimiz var." dedi.

Toplanan cevizin kurutulduktan sonra piyasaya sürüleceğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Fiyatlar arz talep meselesi, bu yıl rekolte düşük olduğu için Şebin cevizinin 75 ile 100 lira arasında kabuklu, 150 ile 200 lira arasında iç ceviz olarak piyasada satılacağını tahmin ediyoruz. Şebin cevizinin hiçbir zaman pazar sıkıntısı olmadı, bundan sonra da olmayacak, talep her gün artıyor. Şebin cevizini alıp da başka bir bölgeye dikseniz aynı aromayı bulamazsınız."

Arslan, üretilen cevizin yüzde 70'inin ilçedeki pestil ve köme tesislerinde işlendiğini, kalan kısmının ise İstanbul ağırlıklı olmak üzere diğer illerde satıldığını söyledi.

Kütküt Mahallesi'nde ceviz üreticiliği yapan Selahattin Okuyar ise bu yıl geçmişe oranla üretimin azaldığını ifade ederek, "Bizim 200-250 kilogram civarında bir ceviz üretimimiz oldu, daha önceki yıllarda ise bu 500-600 kilogram oluyordu. Ceviz zahmetli bir iş. Ağaca çıkıp yüksek bir yerden sırıkla cevizi dökmek, toplamak, kurutması zahmetli. Kendi ihtiyacımızdan fazlasını satıyoruz, tabii bu sene satış miktarımız az olacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Şebin cevizinde hasat mesaisi başladı - Son Dakika

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