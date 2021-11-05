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Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret - Son Dakika

Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret

05.11.2021 16:01
Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret

Giresun istihdamına katkı sağlayan İşadamı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İl Başkanı Yener Türk'e AK Parti il yönetiminden ziyaret gerçekleşti.

Giresun istihdamına katkı sağlayan İşadamı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İl Başkanı Yener Türk'e AK Parti il yönetiminden ziyaret gerçekleşti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, Bulancak İlçe Başkanı Necati Yıldırım, AK Parti başkan yardımcıları ve yöneticiler, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İl Başkanı Yener Türk' ü ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ilin ekonomisi ve gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Giresun ve Bulancak organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırımcıların gösterdiği ilgi ve sağlanan yüksek boyutta istihdamdan duyulan memnuniyet dile getirildi.

AK Parti İl Başkanı Tatlı, milletvekillerinin öncülüğünde İl ve ilçe teşkilatları olarak, STK' ların da görüşünü alarak Giresun' a daha fazla yatırımcı gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ASKON İl Başkanı Türk de, Ak Parti İl Başkanı Tatlı ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek başarılar diledi.

İşadamı Türk, "Biz de ASKON olarak bir yandan yapılanma çalışmamızı ve istişarelerimizi sürdürürken, diğer yandan ilimizde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile OSB' lerdeki hareketlilikleri yakından takip ediyoruz. Ortak hedefimiz ilimizin kalkınması ve halkımızın refah düzeyinin yükselmesidir" dedi. - GİRESUN

Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret
Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret

Bulancak, AK Parti, Giresun, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun istihdamına katkı sağlayan ASKON'a AK Parti'den ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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