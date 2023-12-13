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Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı - Son Dakika
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Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı

Giresun Limanı'nda yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret ederek konteyner taşımacılığı hakkında bilgi aldı ve bu faaliyetin bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Giresun Limanı\'nda konteyner taşımacılığına başlandı
13.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:23
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Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı.

Yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Giresun'dan Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret etti, konteyner taşımacılığına ilişkin bilgi aldı.

Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Limanı'nın son dönemde ithalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri olduğunu söyledi.

Bu trafiğin konteyner taşımacılığıyla daha da hızlanacağını belirten Serdengeçti, "Bu konteyner faaliyetinin hem ülkemiz hem bölge hem de Giresun ekonomimize önemli katkısı olacaktır. Bunu son derece önemsiyorum. İnşallah daha da gelişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı - Son Dakika
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