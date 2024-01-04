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Giresun Ticaret Borsasında 2023 Yılında 27 Milyar Liralık İşlem Gerçekleşti - Son Dakika
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Giresun Ticaret Borsasında 2023 Yılında 27 Milyar Liralık İşlem Gerçekleşti

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında borsada toplamda 27 milyar 173 milyon 741 bin liralık işlem gerçekleşti. Bu işlemlerin büyük bir kısmını fındık ve fındık mamulleri oluşturdu. Fındık ve fındık mamulleri işlem hacmi 26 milyar 643 milyon 43 bin 594 lira olarak kaydedildi. Yaş çay yaprağı işlem hacmi ise 425 milyon 118 bin 968 lira olarak gerçekleşti. Diğer gıda maddeleri grubunun işlem hacmi ise 101 milyon 679 bin 731 lira olarak belirtildi. Ayrıca, bitkisel yağlar grubunda bulunan fındık yağının işlem hacmi de 3 milyon 898 bin 762 lira olarak gerçekleşti.

Giresun Ticaret Borsasında 2023 Yılında 27 Milyar Liralık İşlem Gerçekleşti
04.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:26
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Giresun Ticaret Borsasında (GTB) 2023 yılında 27 milyar 173 milyon 741 bin Liralık işlem gerçekleştiği bildirildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, işlem hacminde borsanın ana maddesi olan fındık ve fındık mamullerinin 26 milyar 643 milyon 43 bin 594 lira ile ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Yaş çay yaprağı işlem hacminin 425 milyon 118 bin 968 lira olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, diğer gıda maddeleri grubunun işlem hacminin 101 milyon 679 bin 731 lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bitkisel yağlar grubunda bulunan fındık yağının işlem hacminin de 3 milyon 898 bin 762 lira olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Giresun Ticaret Borsasında 2023 Yılında 27 Milyar Liralık İşlem Gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun Ticaret Borsasında 2023 Yılında 27 Milyar Liralık İşlem Gerçekleşti - Son Dakika
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