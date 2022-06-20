Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili - Son Dakika
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Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili

20.06.2022 14:32
Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili

Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.

Avrupa Birliği (AB), Giresun Tombul Fındığı'nı tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.

AB Komisyonu, Türkiye'den Giresun Tombul Fındığı'nın tescil sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Giresun Tombul Fındığı'nı menşe korumalı isim siciline eklenmeyi onayladığı bildirildi.

Giresun Tombul Fındığı tescilli coğrafi işaretler arasına girmesiyle birlikte AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış oldu.

Söz konusu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek. Tescille birlikte Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e ulaştı.

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/ Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı", "Bayramiç Beyazı" ve "Giresun Tombul Fındığı" bulunuyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Giresun, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili - Son Dakika

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