Giresun\'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Giresun'dan yılın ilk 9 ayında 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Eylül ayında Giresun'dan 47 milyon 528 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayında ithalat ise 2 milyon 159 bin dolar oldu.

Her geçen yıl ihracatını artıran Giresun'da, 2022 yılında 347 milyon 933 milyon dolarlık ihracat yapılırken 2023 yılında 380 milyon 334 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk 9 ayında 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti. Aynı dönemde ithalat ise 16 milyon 379 bin dolar oldu.

-Geçen yıla oranla yüzde 71'lik artış

Giresun ekonomisi, geçen yıla oranla büyük ilerleme kaydetti. 2023 yılının ilk 9 ayında 242 milyon 926 bin dolarlık ihracat yapılırken 2024 yılının ilk 9 ayında yüzde 71,15'lik artış kaydedilerek 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalatta ise 2023 yılının ilk 9 ayında 15 milyon 603 bin dolarlık ithalat yapılırken 2024 yılının ilk 9 ayında yüzde 4,97'lik artış yaşanarak 16 milyon 379 bin dolara ulaşıldı. - GİRESUN