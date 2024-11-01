Giresun'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Giresun'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı

Giresun\'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı

Giresun, 2024'ün ilk 9 ayında ihracatta %71 artışla 415 milyon 784 bin dolar geldi.

01.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Giresun'dan yılın ilk 9 ayında 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Eylül ayında Giresun'dan 47 milyon 528 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Eylül ayında ithalat ise 2 milyon 159 bin dolar oldu.

Her geçen yıl ihracatını artıran Giresun'da, 2022 yılında 347 milyon 933 milyon dolarlık ihracat yapılırken 2023 yılında 380 milyon 334 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk 9 ayında 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti. Aynı dönemde ithalat ise 16 milyon 379 bin dolar oldu.

-Geçen yıla oranla yüzde 71'lik artış

Giresun ekonomisi, geçen yıla oranla büyük ilerleme kaydetti. 2023 yılının ilk 9 ayında 242 milyon 926 bin dolarlık ihracat yapılırken 2024 yılının ilk 9 ayında yüzde 71,15'lik artış kaydedilerek 415 milyon 784 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalatta ise 2023 yılının ilk 9 ayında 15 milyon 603 bin dolarlık ithalat yapılırken 2024 yılının ilk 9 ayında yüzde 4,97'lik artış yaşanarak 16 milyon 379 bin dolara ulaşıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, İhracat, giresun, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:40:42. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'un İhracatı 415 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.