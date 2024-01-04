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Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı: Hava Sıcaklıkları Fındık Üzerinde Etkili Olabilir - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı: Hava Sıcaklıkları Fındık Üzerinde Etkili Olabilir

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, son dönemlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının fındık üzerindeki etkisini gözlemlemek için bahçelerde incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Turan, fındık bitkisinin uygun koşullarda soğuklamaya ihtiyaç duyduğunu ve henüz tozlanma döneminde olduğunu ifade ederek, iklim şartlarının böyle devam etmesi durumunda sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı: Hava Sıcaklıkları Fındık Üzerinde Etkili Olabilir
04.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, son dönemlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının fındık üzerindeki etkisini gözlemlemek için bahçelerde incelemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turan, AA muhabirine, son günlerdeki hava sıcaklıklarının, fındık için uygun olmadığını, fındık bitkisinin uygun koşullarda, belli süreler soğuklamaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kasım-şubat arasının fındıkta tozlanma dönemi olduğunu ifade eden Turan, "Bahçeleri ve hava sıcaklıklarının bitki üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Ocak ayındayız. Bahçe ziyaretleri yapıyoruz. Fenerlenme, püslerin uzayarak polen yaydığı dönemdir. Bazı bahçelerde henüz fenerlenmenin olmadığını, soğuklama ihtiyacının tam olarak karşılanmadığını gözlemliyoruz." dedi.

Turan, fındığın henüz tozlanma döneminde olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Daha önümüzde ocak, şubat ayları var. Şu anda net olarak fındıkla ilgili bir şey söylemek için erken. İklim böyle devam ederse, sıcak olursa, kar yağmasında sorun olursa sıkıntı yaşanabilir. Bahçeleri geziyoruz. Şu an için bir sorun yok ama iklim şartları böyle devam ederse yaşanabilir."

Kaynak: AA
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