Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticinin sığınacağı tek liman ve sigorta olduğunu bildirdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticinin sığınacağı tek liman ve sigorta olduğunu bildirdi. Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun piyasadan çekilmesi halinde serbest piyasada fiyatların olumsuz etkileneceğini savundu. TMO'nun fındıkta "olmazsa olmaz" bir aktör olduğunu ifade eden Karan, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet adına fındıkta müdahil alımla görevlendirilen TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır. TMO piyasada olmasaydı bugün fındığımızın kilogramını 20 liraya satamazdık." Karan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bölge milletvekillerinden, TMO'nun fındık alım kampanyasına yılbaşından sonrada devam edeceği yönünde açıklama beklediklerini belirtti.

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: 'TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi

Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar

Burcu Biricik ve eşinden bebek sorusuna sitemkar cevap

Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor

Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler

Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı