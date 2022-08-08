Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine hasat ve emanet uyarısı - Son Dakika
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Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine hasat ve emanet uyarısı

08.08.2022 15:26
Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine hasat ve emanet uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun'da sahil kesiminde 14 Ağustos, orta kesimde 21 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak olan fındık hasadı öncesi üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun'da sahil kesiminde 14 Ağustos, orta kesimde 21 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak olan fındık hasadı öncesi üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Karan yaptığı açıklamada, fındık hasadındın tam olgunlaşmadan yapılmamasını ve hasadın daldan değil yerden yapılmasını istedi.

Tam olgunlaşmadan yapılan fındıklarda verim ve randıman kaybı yaşandığına dikkat çeken Karan, randımanı yüksek fındığın hem üreticiye ve hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Karan, "Artık 2022 yılı fındık hasadına sayılı günler kaldı. Fındık erken hasat edildiğinde verim kaybı yaşanabilmekte ve aflatoksin oluşabilmektedir. Hasat edilen fındıklarda naylon çuvallarda fazla bekletilmeli ve fazla yağmur altında bırakılmamalıdır. Üreticilerimizden fındıklarını belirlenen tarihler ile verim ve randıman kaybına uğramadan hasat etmelerini bekliyoruz" dedi.

TMO'nun fiyatı, serbest piyasada da korunmalı

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, hasat öncesi açıklanan fındık taban fiyatlarının, serbest piyasada da korunmasının önemli olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortalama 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatının bir taban fiyat olduğu herkes tarafından bilinmelidir. Serbest piyasada fındık fiyatları Toprak Mesulleri Ofisi'nin(TMO) alım fiyatlarının altında işlem görmemesini temenni ediyorum. Pazara birden ürün indiğinde ve emanete fındık bırakıldığında serbest piyasada fiyatların taban fiyatın yüzde 20 aşağısına indiğini çok biliyoruz. Üreticilerimiz buna göre hareket etmeli, ürününü TMO fiyatlarından satışa sunmaya özen göstermeli ve emanete ürün bırakmamalı. Herkesin devlet tarafından açıklanan fiyatı bir taban fiyat olarak değerlendirmesini ve bu fiyatın altında işlem görmemesini temenni ediyoruz. Eğer taban fiyat korunursa üreticilerimizde bir nebze rahatlayacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin rekoltesi fındık ihracatı ve iç tüketimi karşılıyor

Türkiye'nin fındık ihracatını ve iç tüketimi karşılayan bir ülke olduğuna da dikkat çeken Karan, "Türkiye'nin 2022 yılı tahmini fındık rekoltesinin 760 bin civarında açıklandı. Ancak fiyat oluşumunda rekolte çok olmuş, az olmuş bunu tartışmanın çok bir anlamı yok. Türkiye yıllık 300-350 bin ton iç fındık ihracatı yapan bir ülke. İhracat ve iç tüketim rekolteye denk gelmekte. TMO'da üreticinin yanında. Piyasayı dengeleme adına belli bir miktarı regüle edecektir. TMO'nun alım miktarı bir ay gibi bir sürede 100 bin tonu bulursa serbest piyasada da fiyatların iyi olacağını düşünüyoruz. Birincisi üreticilerimiz belli bir fiyatın altında ürününü satmayacak, ikincisi de ürününü emanete bırakmayacak. Eğer üreticilerimiz bu iki önemli kriteri gerçekleştirirse kazançlı çıkar" diye konuştu. - GİRESUN

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Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor Şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor Giresun'da şiddetli yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor
Kaynak: İHA

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine hasat ve emanet uyarısı - Son Dakika

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