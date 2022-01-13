Üye Girişi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

13.01.2022 11:42
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl 705 kadına 2 milyon 720 bin TL finansman sağladı.

Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl 705 kadına 2 milyon 720 bin TL finansman sağladı. Üreten kadınlara umut olan Büyükşehir Mikrokredi Ofisi, Denizli'de son 12 yılda 3.450 kadına 20 milyon liranın üzerinde kredi desteği verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli girişimci kadınların ticaret hayatta daha fazla başarılı olabilmeleri hedefiyle faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bugüne kadar binlerce girişimci kadına milyonlarca liralık kredi imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl kadınlara yönelik rekor bir finansal desteğe daha imza attı. Gıda, tekstil, kuaför, kozmetik, market, tarım, el işi gibi birçok alanda faaliyet gösteren 705 girişimci kadına 2021 yılında 2 milyon 720 bin TL temel kredi desteği sağlandı. Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara umut olmayı sürdüren Mikrokredi Ofisi son 12 yılda ise Denizli'de toplamda 3.450 kadına 20 milyon 165 bin TL kredi desteği verdi.

"Destek her yıl katlanarak artıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan dar gelirli girişimci kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla uzun yıllardan beri uyguladıkları mikrokredi desteğinin her yıl katlanarak arttığını söyledi. Özünde girişimcilik olan Denizlili kadınların mikrokrediyi çok iyi kullandığını, bugüne kadar iz bırakacak başarılara imza atıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek, çok önemli. Biz mikrokredi ile bunu yapıyoruz. Mikrokredinin özünde de bu vardır" dedi.

"Allah'ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin"

Kadınlara yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Kadınlar bizim baş tacımız. Hanım kardeşlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmaya, iş yapmak isteyenlerin önünü açmaya, sporla, kültürle, el sanatlarıyla ilgilenmek isteyenlere destek vermeye devam ediyoruz. Allah'ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin inşallah."

Mikrokredi Ofisi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemi ile destekleniyor. - DENİZLİ

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

YORUMLAR
500

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Denizli, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika Ekonomi


Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası         
11:40
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement