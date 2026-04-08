Girişimci Buluşmaları Tekirdağ\'da

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla "Kuluçka Programı Tanıtımı ve Girişimci Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen ve girişimci adayları ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kuluçka Programı'nın kapsamı, başvuru süreci ve sağlayacağı destekler detaylı şekilde anlatıldı. Programın, iş fikri olan girişimci adaylarının projelerini geliştirmelerine, mentörluk ve eğitim destekleriyle iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sunacağı vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, daha önce Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen benzer programlara katılarak kendi başarı hikayelerini oluşturan girişimciler söz aldı. Deneyimlerini katılımcılarla paylaşan girişimciler, iş fikirlerini nasıl hayata geçirdiklerini ve süreçte karşılaştıkları zorluklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekleri anlatarak genç girişimci adaylarına ilham verdiler.

Programın sonunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından girişimcilere günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, bölgedeki girişimcilik kültürünün güçlendirilmesine yönelik önemli bir toplantı olarak değerlendirildi. - TEKİRDAĞ