Girişimci Buluşmaları Tekirdağ'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girişimci Buluşmaları Tekirdağ'da

Girişimci Buluşmaları Tekirdağ\'da
08.04.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Kalkınma Ajansı, Kuluçka Programı ile girişimcilik ekosistemini desteklemek için etkinlik düzenledi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla "Kuluçka Programı Tanıtımı ve Girişimci Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen ve girişimci adayları ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kuluçka Programı'nın kapsamı, başvuru süreci ve sağlayacağı destekler detaylı şekilde anlatıldı. Programın, iş fikri olan girişimci adaylarının projelerini geliştirmelerine, mentörluk ve eğitim destekleriyle iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sunacağı vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, daha önce Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen benzer programlara katılarak kendi başarı hikayelerini oluşturan girişimciler söz aldı. Deneyimlerini katılımcılarla paylaşan girişimciler, iş fikirlerini nasıl hayata geçirdiklerini ve süreçte karşılaştıkları zorluklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekleri anlatarak genç girişimci adaylarına ilham verdiler.

Programın sonunda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından girişimcilere günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, bölgedeki girişimcilik kültürünün güçlendirilmesine yönelik önemli bir toplantı olarak değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimci Buluşmaları Tekirdağ'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:12:03. #7.13#
SON DAKİKA: Girişimci Buluşmaları Tekirdağ'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.