Girişimci Kadınlar Çilek Lokumu Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimci Kadınlar Çilek Lokumu Üretiyor

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03.06.2025 09:25
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Girişimci Kadınlar Çilek Lokumu Üretiyor
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Batman'da kadınlar, organik çileklerle lokum üreterek ailelerinin geçimini sağlıyor.

Batman'da bir araya gelen girişimci kadınlar, organik çilek lokumu üretiyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde girişimci kadınlar, kurdukları imalathanede kendilerine has tarifleriyle coğrafi işaretli organik Sason çileğiyle çeşit çeşit lokum üretiyor.

Sason ilçesinde devlet desteğiyle 'Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi' dahilinde lokum imalathanesi kuran girişimci kadınlar, başta organik Sason çileği olmak üzere çeşitli meyvelerden çeşit çeşit lokum üretip satarak ailelerini geçindiriyor.

Tescilli Sason çileğini değerlendirmek ve ilçedeki kadınlara iş olanağı sağlamak amacıyla el ele veren girişimci kadınların ürettiği lokumların yoğun talep gördüğünü belirten girişimci kadınlardan Muhsine Bozkurt, "Biz Sasonlu kadınlar, bir araya gelerek özellikle ilçemizdeki meyve zenginliği ve tescilli çileğimizin olması bizde çileğimizin ömrünü uzatma projesi oluşturduk. Bu anlamda ne yapabiliriz diye önce deneme yanılma yöntemiyle çeliğimizi kuruttuk reçelini yaptık, pestilini yaptık ve her türlü festivallerde biz bunları tanıttık ve çok iyi geri dönüşler aldık. Daha sonra, bunu gerekli mercilere iletip projelendirerek kadın istihdam sayısını arttırmak, ilçemizin kalkınması ve çileğimizin daha geniş kitlelere ulaşması için bu projemizi gerçekleştirdik" dedi.

Bozkurt, ilk yaptıkları lokumları vatandaşlara ve esnafa tattırdıklarında herkesin hayranlıkla çok güzel olduğunu söylediklerini kaydederek, "Şimdi tabii çileğimizin sezonu başladı. Bahçelerden koparılan çileği biz girişimci kadınlar, burada kaynatarak saf suyunu elde edip kazana atıp lokum haline getirdik. Biz bunu geliştirmeyi markalaşmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Kadın istihdam sayısını bu şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Tabi bu projelerin gerçekten üzerinde durulması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın elinin değdiği her şey hem güzelleşiyor hem istihdama yöneliktir. Aynı zamanda bir çok aileye dokunma başarısına ulaşıyoruz" diye konuştu.

"Kadınlar olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak için lokum üretiyoruz"

İlçedeki kadınlara da iş olanağı sağlamak ve ilçeye has özel bir lokum çeşidi üretmek için kadınlar olarak bir araya geldiklerini aktaran girişimci kadın Sevgi Cihan, "Sason'da kadınlar olarak elde ettiğimiz çilek suyundan lokum üretiyoruz. Şuanda bayram önü olduğu için lokumları paketleyip vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Biz ilçedeki kadınlar olarak bu iş sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Burada ürettiğimiz lokumlar organik üretimdir. Burada sadece çilek suyu ve şeker kullanarak lokum üretiyoruz. Bahçelerden toplanan organik çilekleri buraya getirip ayıkladıktan sonra suyunu sıkıp kazanlarda kaynatarak tepsilerde 24 saat beklettikten sonra kesip lokum haline getiriyoruz. Lokum çeşitlerimizi 150 lira ile 350 lira arasında satışa sunarak aile bütçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Kadın, Sason, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimci Kadınlar Çilek Lokumu Üretiyor - Son Dakika

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