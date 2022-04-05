Girişimci ve yatırımcıları bir araya getiren platform SPK'dan onay aldı - Son Dakika

Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. tarafından hayata geçirilen Fonangels.com, "Paya Dayalı Kitle Fonlaması" alanında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans aldı. Girişim ve yatırım alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefleyen Fonangels.com, teknoloji ve üretim eksenli projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin, kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracılık edecek.

Gerçekleştirdikleri proje hakkında açıklamalarda bulunan Fonangels.com Kurucusu Yavuz Kuş, "Girişimcilerimizi yeni başarı hikayeleri yazmaları için kitlelerin gücüyle buluşturuyoruz. Girişimciye ihtiyaç duyduğu fonu sağlarken, yatırımcılara da karlı yatırım imkanları sunuyoruz. Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile girişimlere ortak olmak Fonangels.com'un güçlü ve güvenli yazılım altyapısı ile artık daha kolay olacak. Online platform ile yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, sisteme kolaylıkla üye olarak mevzuat çerçevesinde asgari 1 TL'ye kadar yatırım yaparak girişimlerden pay satın alabilecekler. Yeni nesil bir yatırım enstrümanı olacak olan Fonangels.com, start-up'ları birer yıldız haline getirecek ve Türkiye'den uluslararası markaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda Fonangels.com üzerinden başarıya ulaşacak projeler sayesinde daha fazla istihdam ve katma değer oluşturularak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

EN HIZLI PROJE YAYINLAYAN PLATFORM OLDU

Fonangels.com'un, SPK lisansı aldıktan sonra en hızlı proje yayınlayan platform olduğunu belirten Yavuz Kuş, "Ülkemizde katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanması amacıyla oluşturulan Fonangels.com, SPK lisansını aldıktan sonra, profesyonel ve tecrübeli ekibiyle platform üzerinden gelen girişim ve yatırımlara en hızlı şekilde cevap vererek projelerin ve start-up'ların cazibe merkezi oldu. Geniş ve yetkin bir kadroya sahibiz. Kurucularımızın tamamı girişimci ve yatırımcı özellikleri ile öne çıkan isimlerden oluşmaktadır. 2010 yılından beri yaptığımız girişimcilik çalışmaları ile zaten girişimcileri ve yatırımcıları fiziki ortamlarda bir araya getirerek önemli çalışmalara imza atmıştık. Bu manada antrenmanlı olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Sadece geçtiğimiz 2021 yılında yüzlerce start-up'ı değerlendirip yatırımcılarla bir araya getirdik. Aynı zamanda bir melek yatırımcı olarak birçok start-up'a ben de şahsen yatırım yaptım. Uzun yıllardır beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla, yaptığımız bu çalışmaların bir sonucu olarak bütün bilgi ve birikimlerimizi Fonangels.com markasında bir araya getirerek girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

HİSSELER, E-DEVLET'TEN GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Yavuz Kuş, Fonangels.com'un yazılım altyapısının güçlü ve güvenli olduğunu sözlerine ekleyerek sistemin işleyişini şöyle özetledi: "Girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalıyor. İşlem sonunda MKK, payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Bu kayıtlar e-devlet entegrasyonlu e-yatırımcı platformunda görüntülenebiliyor. Kampanya için gereken fonun 60 gün içerisinde toplanamaması durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor. Platformumuz online ortamda erişime açılmıştır, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı üye olarak yeni nesil girişimcilik ekosistemine ve platformumuzun sağladığı imkan ve fırsatları keşfetmeye davet ediyorum. Fonangels.com olarak sadece 2022 yılı ocak ve şubat aylarında 100 'ün üzerinde proje başvurusu aldık. Proje ekibimiz tarafından ön başvurusu kabul gören ve başarılı olacağına inandığımız birçok projeyi yatırımcılarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Fonangels.com girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.